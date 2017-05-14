За три минуты Sunstroke Project сделали для Молдовы больше, чем многие политики за всю жизнь!

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Знаменитости
Президент страны Игорь Додон заявил для «Комсомолки», что по возвращению из Киева, нашим ребятам будут вручены высшие государственные награды
Для начала пять цитат:
«Не видеоклип, а гимн посредственности и убогости…»
«С такой песней они даже не выйдут из полуфинала…»
«Для свадеб сгодится, а на «Евровидении» делать нечего…»
«За этот позор никто не проголосует, надо было сестёр Осояну посылать – хоть колоритно…»
«Чудом пробились в финал, прогноз: с 22-го по 26-е место»
Да-да, это все изречения некоторых наших известных и не очень молдавских деятелей о группе Sunstroke Project ДО выступления на «Евровидении» в Киеве. Некоторые – особо одаренные блогеры - вспоминали еще и о том, что 2/3 состава наших ребят – из Приднестровья, ставя это в укор Министерству культуры (не смейтесь, у нас есть и такое): дескать, не стопроцентно НАШИ.
В это сложно поверить сейчас, после грандиозного успеха, но еще неделю назад скептиков было более, чем достаточно: от музыкантов до простых обывателей. Беглый анализ показывал, что в достойное выступление Sunstroke не верят, а болеть будут исключительно из патриотичности (что, кстати, уже большой плюс).
Честно говоря, крайне удивительно, как «санстроки» через негатив не просто прошли, а сделали это элегантно, смеясь и танцуя. За неделю нахождения в столице Украины они превратились из «гадких утят» в одного из главных фаворитов конкурса (подробнее о выступлении в Киеве ТУТ).
Произошло это во много потому, что в тот момент, когда мало, кто верил, что у них что-то получится, ребят поддержал президент Молдовы Игорь Додон. По нашей информации, глава государства еще два месяца назад помог конкурсантам существенной суммой (речь идет о 40000 долларах) для промотура по странам Европы. Это позволило им стать еще более узнаваемыми, а песне стать – настоящим хитом.
В итоге сегодня те, кто предрекал нашей группе позор и бесславие в Киеве, сегодня кричат «Браво!» вслед за искренне радующимися жителями страны. И это тоже положительный момент, поскольку Sunstroke Project сделали невозможное: на одну ночь Молдова стали единой (вы бы видели, как радовались выступлению «санстроков» на форумах в Приднестровье!) и счастливой!
- Я собираюсь вручить ребятам высшие государственные награды по возвращению из Киева. Знаете, в субботу вечером позвонил им за 5 минут до выхода на сцену и попросил сделать чудо, они –молодцы, сделали! – рассказал «КП» президент Игорь Додон.
- Игорь Николаевич, в Приднестровье успеху Sunstroke Project на «Евровидению» радуются не меньше, чем на правом берегу Днестра, ведь ребята - оттуда!
- Я думаю, после феноменального выступления в Киеве, Sunstroke Project могут стать посланниками объединения страны! А как же иначе, у нас одна страна и у нее есть будущее! За три минуты они сделали для Молдовы больше, чем многие политики за всю жизнь! Поздравляю их и ждем дома! – отметил президент.
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