За три минуты Sunstroke Project сделали для Молдовы больше, чем многие политики за всю жизнь!

Президент страны Игорь Додон заявил для «Комсомолки», что по возвращению из Киева, нашим ребятам будут вручены высшие государственные награды

Для начала пять цитат:

«Не видеоклип, а гимн посредственности и убогости…»

«С такой песней они даже не выйдут из полуфинала…»

«Для свадеб сгодится, а на «Евровидении» делать нечего…»

«За этот позор никто не проголосует, надо было сестёр Осояну посылать – хоть колоритно…»

«Чудом пробились в финал, прогноз: с 22-го по 26-е место»

Да-да, это все изречения некоторых наших известных и не очень молдавских деятелей о группе Sunstroke Project ДО выступления на «Евровидении» в Киеве. Некоторые – особо одаренные блогеры - вспоминали еще и о том, что 2/3 состава наших ребят – из Приднестровья, ставя это в укор Министерству культуры (не смейтесь, у нас есть и такое): дескать, не стопроцентно НАШИ.

В это сложно поверить сейчас, после грандиозного успеха, но еще неделю назад скептиков было более, чем достаточно: от музыкантов до простых обывателей. Беглый анализ показывал, что в достойное выступление Sunstroke не верят, а болеть будут исключительно из патриотичности (что, кстати, уже большой плюс).

Честно говоря, крайне удивительно, как «санстроки» через негатив не просто прошли, а сделали это элегантно, смеясь и танцуя. За неделю нахождения в столице Украины они превратились из «гадких утят» в одного из главных фаворитов конкурса (подробнее о выступлении в Киеве ТУТ).

Произошло это во много потому, что в тот момент, когда мало, кто верил, что у них что-то получится, ребят поддержал президент Молдовы Игорь Додон. По нашей информации, глава государства еще два месяца назад помог конкурсантам существенной суммой (речь идет о 40000 долларах) для промотура по странам Европы. Это позволило им стать еще более узнаваемыми, а песне стать – настоящим хитом.

В итоге сегодня те, кто предрекал нашей группе позор и бесславие в Киеве, сегодня кричат «Браво!» вслед за искренне радующимися жителями страны. И это тоже положительный момент, поскольку Sunstroke Project сделали невозможное: на одну ночь Молдова стали единой (вы бы видели, как радовались выступлению «санстроков» на форумах в Приднестровье!) и счастливой!

- Я собираюсь вручить ребятам высшие государственные награды по возвращению из Киева. Знаете, в субботу вечером позвонил им за 5 минут до выхода на сцену и попросил сделать чудо, они –молодцы, сделали! – рассказал «КП» президент Игорь Додон.

- Игорь Николаевич, в Приднестровье успеху Sunstroke Project на «Евровидению» радуются не меньше, чем на правом берегу Днестра, ведь ребята - оттуда!

- Я думаю, после феноменального выступления в Киеве, Sunstroke Project могут стать посланниками объединения страны! А как же иначе, у нас одна страна и у нее есть будущее! За три минуты они сделали для Молдовы больше, чем многие политики за всю жизнь! Поздравляю их и ждем дома! – отметил президент.