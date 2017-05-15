Главная Три сценария судьбы макрофинансовой помощи Евросоюза для Молдовы, OP-ED Дионис Ченуша Мы являемся свидетелями совершенно новой ситуации в рамках диалога ЕС–Молдова, когда представители Европейского парламента продвигают свой взгляд на политическую ситуацию в Кишинёве заметнее, чем другие европейские учреждения. На начальном этапе Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) и Европейская народная партия (ЕНП) вызвались убедить другие европейские институты в необходимости приостановить оказание помощи со стороны ЕС в том случае, если правящая в Молдове Демократическая партия не откажется от мысли о введении одномандатной системы. Но Кишинёв непрерывно изыскивает новые политические стратагемы, что вынуждает депутатов Европарламента искать более эффективные решения, дабы обуздать правящую партию, постоянно придумывающую новые пути для обхода поставленных Евросоюзом условий. Учитывая эти обстоятельства, Европейский парламент намеревается отложить на месяц (то есть до июня) голосование по вопросу о макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро (Europa Libera, май 2017 г.), которую планируется предоставить Молдове в 2017–2018 годах.



Раздвоение молдавских реалий



„Скрещивание” одномандатной системы со смешанной с их скоротечное принятие в первом чтении привели в замешательство общественность страны и многие европейские учреждения, которым всё труднее правильно предугадывать действия Демократической партии. Взаимовыгодное сосуществование с парламентской оппозицией позволяет власти строить более эффективные политические стратегии, опережая партии, действительно находящиеся в оппозиции (ЛДПМ, Платформу DA, ПДС). 74 голоса в поддержку смешанной системы показали наличие синхронности и связи между демократами Владимира Плахотнюка и социалистами, которых поддерживает президент Игорь Додон. Несмотря на продвижение ПСРМ иного геополитического вектора, власти извлекают максимальную выгоду из конъюнктурного сотрудничества с социалистами, которых используют в роли полезной оппозиции (IPN, май 2017 г.).



В то же время, власти страны отличились в деле учреждения или подключения большого количества дружественных властям неправительственных организаций, которые активно отстаивают смешанную и одномандатную системы. Их позиция разительно контрастирует с мнением других представителей гражданского общества, которые считаются заслуживающими доверия, и к помощи которых обычно прибегают зарубежные партнёры, чтобы получить объективную оценку молдавских реалий в области прав человека, правосудия, избирательного законодательства и т.д. Крыло гражданского общества, критикующее власти страны, проправительственные СМИ часто связывают с непарламентской оппозицией. Таким образом её пытаются дискредитировать, подпитывая скепсис широкой общественности как в её отношении, так и в отношении настоящей политической оппозиции. Конечной целью властей является лишить жителей страны активной гражданской позиции.



Всё большая искусственность молдавских политических сил и отношений между ними является серьёзной проблемой для европейских учреждений. Тем самым они вынуждены иметь дело с двойственной позицией не только среди оппозиции, но и внутри гражданского общества, как в отношении молдавских политических реалий в целом, так и, в частности, по поводу изменения избирательной системы.



Демонизация оппозиции



Интерес АЛДЕ и ЕНП, которым в сумме принадлежат 284 из 750 депутатских мандатов в Европейском парламенте текущего созыва, к одномандатной избирательной системе в Молдове свидетельствует об активизации диалога между молдавским и европейским политическими классами.



Но диалог с общеевропейскими партиями ведёт не только проевропейская оппозиция Молдовы, но и власти страны, „хорошие отношения” которых с социал-демократами Европы обеспечивают им определённую поддержку в европейском законодательном органе. Этим можно объяснить тот факт, что европейские социал-демократы не высказали никакой официальной критики в адрес идеи об изменении избирательной системы в Молдове.



На данный момент АЛДЕ и ЕНП являются единственными политическими силами в европейском законодательном органе, тщательно отслеживающими развитие политической ситуации в Молдове. Они же готовы прямо противостоять молдавским властям. Избегая критиковать Европарламент, представители властей низводят вмешательство тандема АЛДЕ–ЕНП до уровня обыденности, сводя его к односторонним действиям Европейской народной партии. Яростной критике подвергаются и лидеры оппозиции (Майя Санду, Андрей Нэстасе), за то, что они, якобы, оказывают давление через Европейский парламент, настаивая на прекращении европейского финансирования.



Эта ситуация удобна властям, она смещает фокус внимания со смешанной избирательной системы на судьбу европейской помощи, которой якобы угрожает оппозиция (Unimedia, май 2017 г.). Очевидно, что от негативных заявлений никоим образом не ограждена Европейская народная партия, с которой ассоциируются наиболее активные представители оппозиции – ПДС, Платформа DA и ЛДПМ.



Основной целью правящих демократов является разрушение имиджа непарламентской оппозиции. Если властям удастся снизить доверие населения к оппозиции, то это отразится и на её способности мобилизовывать граждан на массовые антиправительственные акции протеста.



Три сценария



Основные сценарии, исходя из которых можно оценить траекторию европейской финансовой помощи, зависят от властей, от оппозиции и, соответственно, от европейских партнёров. Для властей страны изменение избирательного законодательства равносильно политическому выживанию, сохранению властной пирамиды в неприкосновенности и, конечно, иммунитету в отношении правосудия. Оппозиция видит в сохранении нынешнего электорального законодательства „окно возможностей” для поражения демократов на выборах в 2018 году. Европейские партнёры считают изменение законодательства приемлемым в том случае, если оно носит инклюзивный, прозрачный, предсказуемый характер и направлено на укрепление многопартийной системы.



Согласно первому сценарию, власти меняют избирательное законодательство, игнорируя критику со стороны евродепутатов и других европейских институтов. В этом случае демократы улучшат законопроект о смешанной системе, уже принятый в первом чтении, на основе рекомендаций Венецианской комиссии. В то же время, власти напомнят Европейской комиссии и Совету ЕС о необходимости реализации Повестки дня ассоциации на 2017–2019 годы, которая также зависит от выделения помощи в размере 100 миллионов евро. В конечном итоге, хотя и с задержкой, ЕС будет вынужден разблокировать помощь, сосредоточив внимание на соблюдении Молдовой условий в других областях. Выделение помощи возобновится не позднее саммита Восточного партнёрства, который пройдёт в Брюсселе в ноябре 2017 года.



Второй сценарий предусматривает приостановление процесса изменения избирательного законодательства до тех пор, пока не завершится разработка Меморандума о макрофинансовой помощи между Молдовой и ЕС, и документ не будет подписан. После того, как Меморандум вступит в силу, а первый транш будет переведён, демократы спешно вернутся к рассмотрению законопроекта о смешанной системе. Основной задачей руководства страны является гарантировать дальнейшее сохранение власти в своих руках и после 2018 года.



Третий сценарий означал бы окончательный отзыв законопроекта о смешанной системе вследствие массовых и продолжительных акций протеста, организованных молдавской проевропейской оппозицией. Интенсивность протестов привлекла бы к себе внимание европейцев и очень ослабила бы позицию властей. Хотя выживание в долгосрочной перспективе имеет для демократов большое значение, стабильность правления в краткосрочной перспективе является ещё более важной задачей. Отказ от изменения избирательной системы устраняет препятствия на пути получения обещанной Евросоюзом финансовой помощи, и власти будут искать иные, более сложные способы обеспечить себе политическую непрерывность.



Вместо заключения...



Проевропейская оппозиция в Кишинёве очень рассчитывает на АЛДЕ и ЕНП. Однако, маловероятно, что отсрочка с предоставлением макрофинансовой помощи сильно дестабилизирует власти страны, у которых имеется доступ к средствам МВФ.



Тем не менее, негативный сигнал Евросоюза по поводу финансирования станет аргументом в пользу новой волны критики в адрес партии власти со стороны оппозиционных лидеров и породит в обществе новые источники возмущения. В любом случае, ЕС должен оставаться нейтральной силой, даже тогда, когда он ставит молдавским властям жёсткие условия.



В условиях, когда механизм сдержек и противовесов („checks and balances”) повреждён различными проявлениями захваченного государства, власти можно заставить учитывать общественный интерес только за счёт совместных усилий проевропейской оппозиции, пользующегося доверием гражданского общества и независимых СМИ и рядовых граждан.



Но никакое давление на власти не принесёт серьёзных результатов до тех пор, пока оппозиции не удастся пробудить в населении дух гражданственности. Высокая интенсивность и продолжительность потенциальных акций протеста могут оказать значительное влияние на поведение европейских партнёров и, соответственно, на тон их общения с официальным Кишинёвом.

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