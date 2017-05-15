Протест перед парламентом против изменения избирательной системы

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье, 14 мая, перед зданием парламента, чтобы выразить протест против изменения избирательной системы. Демонстранты обвинили власти страны в том, что проект Демократической партии об одномандатной системе и проект Партии социалистов о смешанной системе были утверждены, а затем объединены, с нарушениями и в тайне. Кроме того, протестующие утверждают, что нынешние власти хотят удержаться у власти любой ценой. В период проведения акции протеста к зданию парламента были стянуты десятки полицейских, передаёт IPN.

Участники акции пришли с плакатами, на которых было написано: „Твой голос, депутат Плахотнюка”, „Прекратите сведение политических счётов”, „Позор”, „Дождь – не стихийное бедствие, стихийное бедствие – это вы, воры”, „ДПМ и ПСРМ – одна и та же мафия”, „Нет мафиозному голосованию” и т.д.

Исполнительный директор Института публичной политики Аркадие Барбэрошие заявил, что единственным требованием протестующих является аннулирование законопроектов, предусматривающих изменение избирательной системы. По его словам, протесты будут продолжаться до тех пор, пока парламент не отменит эти проекты. Барбэрошие считает, что в результате смены избирательной системы граждане рискуют оказаться в ситуации, когда демократия больше не будет работать, а на выборах будет побеждать одна или максимум две партии – демократы и социалисты. Более мелкие партии больше не будут представлены в законодательном органе. „Мы не можем допустить такой ​​ситуации до тех пор, пока наша страна является многонациональной и многопартийной”, - считает Аркадие Барбэрошие.

Председатель Transparency International Moldova Лилия Каращук заявила , что людям не следует быть равнодушными, что они должны объединиться, особенно когда речь идёт о демократии или о расхищении государственных средств и государственного имущества.

Программный директор Центра политики и реформ Думитру Алайба отметил, что гражданское общество вышло на акцию протеста, поскольку исчерпало иные способы общения с властями. Теперь цель состоит в том, чтобы придать нужное направление развитию событий и убедить власти отозвать эти проекты.

По мнению директора Центра правовых ресурсов Владислава Грибинчи, авторы законопроектов хотят изменить способ избрания депутатов таким образом, чтобы на следующих выборах победа досталась партиям, обладающим деньгами и административным контролем. Грибинча убеждён в том, что если выборы выиграют именно такие партии, то у граждан будет украдено их будущее.

Исполнительный директор Ассоциации Piligrim-Demo Михаил Сиркели подчеркнул, что в случае изменения избирательной системы существует вероятность того, что на парламентских выборах повторится ситуация с выборами в АТО Гагаузия, когда после своего избрания Народное собрание Гагаузии более не представляет волю народа.

Как заявил эксперт Серджиу Тофилат, власти создали препятствия для желающих попасть на эту акцию протеста. В качестве примера он привёл водителя, которого на пути из Дрокии в Кишинёв семь раз остановили патрульные инспекторы. А администрация „Железных дорог Молдовы” заявила о приостановке в воскресенье движения поездов на местных направлениях в связи с метеоусловиями. „Якобы погодные условия неблагоприятны. А международные поезда что – по небу летают, или где ещё они следуют?”, - выразил недоумение гражданский активист.

Организаторы акции протеста, представители гражданского общества, заявили о том, что некоторое время они не будут проводить дальнейшие акции. Они надеются, что за это время власти отзовут свой проект, предусматривающий изменение избирательной системы. В противном случае, новый протест пройдёт 28 мая.

По заявлениям организаторов, в воскресной акции, состоявшейся 14 мая, приняли участие около трёх тысяч человек. Кроме того, о поддержке акций протеста заявил целый ряд политформирований: Либерально-демократическая партия, политическая партия Платформа „Достоинство и правда”, Партия действия и солидарности, политическая партия „Наша партия”, партия „Наш дом – Молдова”.

Глава Пресс-службы столичного Управления полиции Адриан Жовмир, с которым связалось Агентство IPN, сообщил, что демонстрация прошла без инцидентов.