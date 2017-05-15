Пикантный момент изгнания Тапиолой со сцены разбушевавшегося Киртоакэ попал в кадр

Глава делегации Европейского союза в Молдове остался недоволен выступлением генерального примара столицы.

Инцидент произошел 13 мая на открытии городка Европы-2017 в центре столицы. Участников и гостей мероприятия со сцены в числе прочих чиновников поприветствовал градоначальник Дорин Киртоакэ. Однако вместо поздравлений и пожеланий генеральный примар сначала представил отчет о своей деятельности в примэрии, а затем традиционно ударился в рассуждения об агрессии русских. При этом он не обошел вниманием прошедший 9 мая в Москве Парад Победы, на котором присутствовал и президент Республики Молдова Игорь Додон.

- В будущем нам предстоит выбрать между этой правильной, здоровой атмосферой с детьми и цивилизованными людьми, которые выступают за лучшую, процветающую жизнь рядом с другими европейскими народами, и тем, что мы видели, - парадом военных перед людьми, похожими на восковые фигуры, за спинами которых нет ничего, кроме лжи, пропаганды и террора. Между этими двумя атмосферами нам предстоит сделать выбор в будущем, - сказал он.

После этого к Дорину Киртоакэ подошел глава делегации Европейского союза в Молдове Пиррка Тапиола и, будучи недовольным то ли продолжительностью спича примара, то ли его содержанием, ясными жестами попросил градоначальника закруглиться. Пикантный момент попал на видео.

Ранее стало известно, что завершившего свой мандат в Молдове Пиррку Тапиолу на посту главы делегации ЕС в нашей стране заменит Петер Михалко.