Представлено положение об управлении зелеными насаждениями и их защите в Кишиневе

Муниципалитет представил в субботу, 13 мая, в рамках первых публичных дебатов документ, предусматривающий новые правила ухода за зелеными насаждениями в Кишиневе, который после ряда публичных дебатов будет утвержден муниципальным советом, передает IPN.

Правилами положения должны руководствоваться как муниципальные власти, так и экономические агенты, которые имеют в управлении зеленые насаждения, принадлежащих муниципалитету. Предлагается, чтобы каждый год, в период с апреля по октябрь, проводились посадка деревьев, кустарников, роз, цветов; стрижка и очистка газонов; прополка газонов, цветников, рыхление почвы; борьба с болезнями и вредителями; очистка зеленых насаждений.

Положение предусматривает также обрезку деревьев и кустарников в феврале и марте. В период с октября по апрель предлагается проводить санитарную очистку кустарников в парках и лесопарках.

На основных въездах в зеленых зонах будут установлены указатели местонахождения объектов достопримечательности, медицинских учреждений и мест для курения. Будет также предоставлена информация о штрафах за нарушение правил.



В тех местах, где есть подземные сети, предусмотрена посадка деревьев в декоративных вазах. Запрещено строительство объектов, несовместимых с их использованием.

Вырубка зеленых насаждений для того, чтобы построить что-то, будет осуществлена в соответствии с распоряжениями генерального примара Кишинева, разрешениями, выдаваемыми компетентными экологическими органами и при консультации с неправительственными организациями. Не допускается размещение инженерных коммуникаций.

В случае обнаружения нарушений правил положения следует проинформировать об этом участковых полицейских и муниципальные органы власти.

Целью первых дебатов было довести до сведения общественности положения документа. Следующее обсуждение призвано помогать улучшить правила Положения.