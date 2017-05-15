Аналитик о реформе правительства: И это только начало

Анастасия Борта

Директор Института эффективной политики Республики Молдова Виталий Андриевский считает, что сокращение числа министерств является лишь начальным этапом процесса реформирования системы власти.

«Вследствие инициативы лидера ДПМ Влада Плахотнюка стартует первый этап реформы публичной администрации – сокращение числа министерств и оптимизация персонала. Здесь необходимо подчеркнуть, что это всего лишь начальный этап процесса реформирования системы власти и контроля в Республике Молдова», — заявил аналитик для www.curentul.md.

По мнению эксперта, не важно, кто войдет в состав будущего кабинета министров. «Для меня не важно, кто войдет в состав кабмина, и кто нет. По-моему, гораздо важнее развить систему оценки (по критериям) деятельности министерств, и в частности, работающего в них персонала. Оценивать деятельность чиновников необходимо не с точки зрения политической принадлежности или личных отношений, а по конкретным результатам. Мне известно, что именно этим сейчас и занимаются в правительстве», — заявил аналитик.

На вопрос, какова все-таки цель этой реформы, Виталий Андриевский ответил следующее: «Цель реформы – создать систему профессионального и эффективного управления. Было принято решение начать реформу с правительства. Следующим шагом будет административно-территориальная реформа и реформа местной администрации. Весь этот процесс должен основываться на двух принципах: эффективность и профессионализм. Эти реформы также призваны решить еще две существующие проблемы. Первая – приватизация госсобственности. На данном этапе необходимо вывести ответственные структуры из-под юрисдикции министерств, для последующей их приватизации. Вторая – внедрение продуманной системы предоставления государственных услуг гражданам. Тут уже кое-что сделано, но этого недостаточно для объединения этой сферы под юрисдикцию одного учреждения. Еще более важным аспектом является улучшение качества предоставляемых услуг, и по возможности, снижение их стоимости. Именно над этим аспектом предстоит длительная и сложная работа».