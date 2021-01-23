Интервью с Ларисой Рубальской: о родине, евреях и творчестве

В одном из своих интервью, Лариса Рубальская очень емко и лаконично рассказала о своей связи с еврейской кровью и корнях: «Отец мой был еврей, мать моя – наполовину еврейка (по отцу), а я – еврейка еще и по мужу, и по жизни, и по ощущению жизни. В общем, евреи, евреи, кругом одни евреи».

Конечно, такой ответ был дан в слегка шутливой форме. Но в этой шутке большая часть была как раз правдой, вопреки всем известной поговорке. Просто у Ларисы Алексеевны есть один очень важный жизненный принцип, отличающий ее из десятков талантливых современных мастеров пера. Она относится ко всему происходящему с ней, с легкой долей юмора. Это касается не только будничности и реалий. Если вы знакомы с творчеством Ларисы Рубальской, то наверняка заметили некую легкость восприятия и желания передать собственные чувства просто, доступно. Достаточно вспомнить ее хиты, которые навсегда останутся вне времени: «На два дня», «Транзитный пассажир», «Все сначала», «Счастливый случай» и еще сотни всеми любимых шлягеров.

Такая жизненная философия сделала Ларису Рубальскую по-настоящему народной поэтессой и автором-песенником. Каждая новая песня российской поэтессы становится безусловным хитом, что подтверждается ежегодными премиями самых высоких рангов. И секрет, оказывается, очень прост – быть искренним и открытым человеком. Кстати, в этом нам удалось в очередной раз убедиться, непосредственно во время общения с поэтессой. Да вы и сами обязательно отметите такую особенность характера, прочитав интервью, которое дала нам Лариса Алексеевна накануне своих израильских гастролей.



- Лариса Алексеевна, есть такое понятие, как «еврейское счастье» и очень часто люди в него вкладывают свой, особый смысл. Что такое еврейское счастье в понимании Ларисы Рубальской?



- Я думаю, что это счастье родиться хотя бы с небольшим количеством еврейской крови. Потому что это уже само по себе много. Это настоящий дар. Это дает особую возможность выделяться. Не то, чтобы выделяться характером или норовом, но этот замес на еврейской крови – это склонность к какому-то дару, таланту, к живости, необычности.



- А если перейти к большей конкретике? Женское счастье еще более индивидуально. Вы посвятили этой теме немало стихотворений, и мне кажется, читателям было бы интересно узнать ваше мнение. Какой жизненный этап для женщины можно назвать самым счастливым? Зависит ли счастье от возраста и меняется ли оно впоследствии во времени?



- В самой юности счастье – это безумная любовь, конечно же. Желательно, хоть одна безответная, чтобы потом полностью прочувствовать радость от взаимности. Пережить все возможности любви в юности. От печали до радости, от взрыва до затишья. Это очень важно для женщины. Годам к 27-ми обязательно нужно обрести семью, потому что вокруг все начинают заводить ее, рожать детей. И та женщина, которая не успевает и этого не имеет, она испытывает ощущение своей несчастливости, если можно так сказать. Это необходимо каждой, это должно быть. Но как-то надо уже устроить свою жизнь, потому что потом это уже на каких-то комплексах замешано. Это мое старомодное понятие. Потом желательно жить полной семьей, чтобы был муж, жена, сын, дочка, живы бабушка и дедушка, полная семья. Все друг друга любят, дружат, примитивно, но это и есть настоящее счастье, когда все вместе и все друг другу в радость. Но потом наступает, конечно, время потерь, оно неизбежно. И уберечься от этого никак невозможно. Тогда что такое счастье? Я не знаю. Например, я и все мои подруги моего возраста уже смирились с одиноким существованием и находят радость друг в друге, женском коллективе, в том, чтобы посидеть вместе, поболтать, поговорить. Уже такой необходимости женского счастья в паре с кем-то нет.



- А как быть счастливым наедине с собой?



- Здесь тоже конкретного рецепта нет. Надо что-то делать все время: не разлюбить читать, смотреть фильмы, болтать по телефону, просто не разлюбить жизнь. Жажда жизни – главный стержень всего. Не разучиться делать для кого-то что-то. Находить кого-то, кому сейчас нужно, чтобы ты что-то сделал, с кем-то поделился, кому-то что-то дал. Я не чувствую одиночества, хотя я одна. Я прожила настоящую счастливую жизнь с мужем, когда мне на протяжении многих лет было хорошо. Я смиренна к тому, что происходит, и не фантазирую о будущем, словно школьница.



- Лариса, скажите, как вам удается, улыбаясь, воспринимать жизненную реальность? Читая ваши стихотворения, не исчезает ощущение простоты жизни и легкого отношения ко всему происходящему. Ваша жизнь складывается непросто, при этом, вы не лишены юмора.



- Я не специально так делаю, но, безусловно, убеждена, что нельзя друг друга грузить проблемами. У меня тоже достаточно много печалей и забот в голове и каких-то недугов. Но я не считаю, что вправе это вешать на людей, тем более самых близких. У меня есть, конечно же, стихи и песни, определенно печальные, но они так и задуманы, как печальные. И это я тоже считаю вполне естественным. А в основном, если говорить о моем отношении к жизни, конечно, я более-менее оптимист. Потому что пока мы живем, все может быть: может быть плохо, может хорошо. Но нам дана эта жизнь и дана возможность радовать других. Я стараюсь.



- Жалеете о чем-то в своей жизни?



- Нет. Ни о чем не жалею. Жалею, что нет детей, жалко, но это уже необратимо. Ну что теперь? У других и другого нет.



- А мечтать не перестаете?



- Нет, мечтать перестала. Не о чем больше мечтать.



- Что самое интересно из того, что вы видели?

- Самое интересное для меня – возвращаться. Я очень приземленный человек и приземлилась я в Москве раз и навсегда. Я здесь родилась и выросла в послевоенной Москве.

- Получается, вы застали сразу несколько эпох одного города?

- Да, мы совсем недавно говорили об этом с моей подругой. Например, я иду туда, где собираются люди пожилого возраста, я ходила недавно на 80-летие Марка Розовского, и было интересно очень общаться с этими людьми, а сегодня я ходила на выставку, где основным контингентом была молодежь. И современное искусство мне тоже весьма интересно. И это очень здорово: вчера быть вчерашней, а сегодня - уже сегодняшней. Это большой дар – прожить несколько эпох.



- Как изменилась Москва за эти годы?



- Москва сейчас просто прекрасная! Ее, конечно, ругают, но мне все нравится в Москве, и я все хочу, чтобы все те, кто давно уехал, обязательно приехали и посмотрели. Я иногда приезжаю за границу, и меня часто спрашивают: «Как вы там живете?» Особенно в Америке любят этот вопрос задавать. А живем мы здесь хорошо!



- Лариса Алексеевна, это ведь уже не первый ваш визит в Израиль, верно?



- Да, я уже третий раз приеду в Израиль с концертами. Даже не знаю, что особенного сказать. Мне кажется, в целом, люди везде одинаковые. Я везде чувствую тепло от людей, и сама ним с радостью делюсь. Каждый раз еду с радостью в Израиль. Это точно.



- Какие города в Израиле вам нравятся?



- Я, к сожалению, приезжаю только на гастроли и не успеваю познакомиться с городами. Конечно, я была когда-то в Иерусалиме, в Назарете, в Вифлееме. Но во время последних поездок, времени на посещение и осмотр городов, в которых я выступаю, просто не остается.



- Какие у вас предпочтения в пище? Нравятся ли вам какие-то конкретные блюда еврейской кухни или вы более консервативны в этом плане?

- Откровенно говоря, я люблю нашу кухню, российскую. Нигде за границей и никогда не испытывала такого удовольствия от еды, как дома. Я очень люблю еврейскую кухню, но ту самую, настоящую еврейскую, которую готовят евреи, говорящие на идише.



- Желания пожить в Израиле у вас никогда не возникало?



- Первое мое качество – я русскоговорящий человек, очень русско- и очень говорящий. Поэтому я могу жить только в своей родной языковой среде. Я родилась здесь, моя история здесь, и я люблю быть там, где я сейчас живу. У меня никогда не было никаких желаний пожить нигде кроме родной страны. Даже уезжая в отпуск, какой бы это рай ни был, я всегда люблю возвращаться домой и жить хочу только в любимой Москве.



- Ивритом или идишем владеете?

- Идиш я очень люблю. Мой отец родом из одного украинского местечка, я ездила летом к своей тете, они между собой говорили на идише, я много чего знала, понимала, сейчас, правда, знаю только отдельные слова. А иврит для меня совершенно чужой язык. Я помню много замечательных сленговых слов на идише из детства, но как они звучат на иврите – я не знаю. Мне почему-то не очень нравится интонация идиша. А вообще, я люблю и с удовольствием слушаю еврейские песни.



- Вы написали более 500 песен, какие ваши самые любимые?



- Да, кто-то из журналистов подсчитал, но я не думаю, что их на самом деле столько. Мало ли, сколько может «набредить» человеческий мозг! Есть какие-то песни, которые хорошие. Которые знают, которые любят… Я люблю все без исключения.



- Всегда ли исполнителям удается прочувствовать и передать все эмоции, которые вы вкладываете в свои песни? Как вы относитесь к тому, что отпечаток образа певца или певицы все равно будет присутствовать в каждом произведении, написанном вами?



- Я искренне благодарна всем без исключения, кто исполняет мои песни. Ведь от моего исполнения они не станут лететь из всех форточек, так песни не будут все знать. Конечно, они вкладывают что-то свое, но, тем не менее, если сложилась музыка, исполнение и стихи, то песня живет, ее любит слушатель, а это уже хорошо. Но мне самое главное, что я сделаю дальше. Поэтому свое видение исполнителем уже написанной композиции, скорее плюс, чем минус.



- Выступая на концертах и творческих поэтических вечерах, как вы воспринимаете сам процесс? Это, в первую очередь, работа? Или где-то отдых? Что для Ларисы Рубальской чтение собственных стихов со сцены?



- Это скорее работа. Если, например, я себя плохо чувствую, то боюсь, что подведу, сорву концерт. Так относятся к работе. Я очень боюсь, что на сцене может осипнуть голос, волнуюсь, чтобы что-то не случилось, не подвело. Но, в то же время, это работа, которую я очень люблю, и которая взаимно меня любит.



- Где вам наиболее комфортно выступать? Имею в виду формат площадки. И есть ли у вас какое-то любимое место, где выход на сцену всегда будет приятным моментом в жизни?



- Я люблю замкнутые пространства, когда зал не очень большой, люблю, когда нет прохода и все стулья в один ряд, когда все по театральному сделано. Тогда я в состояние своей энергией все это обнять и подчинить себе. Я не люблю открытые и широкие залы. В пределах 800-1000 зрителей – это идеально.

- Есть ли предвкушение этих поездок или это уже скорее рутина, просто рабочие будни?



- Когда у меня переполненные дни работой, я думаю, что устала, надоело – опять ехать, опять выходить на сцену! Но если промежуток больше недели, то ловлю себя на мысли: «ну когда уже, когда!». Наверное, у всех так?



- По крайней мере, в моем возрасте и в моем жанре нет людей, с которыми я конкурирую, потому что это довольно редкое явление, что выступает сам человек, который что-то написал, а люди приходят на его концерт. Поэтому я очень этим горжусь.



- Расскажите, пожалуйста, что ожидает израильского зрителя на ваших вечерах скоро в Израиле?



- Буду читать стихи, буду петь, будем разговаривать со зрителями, постараемся полтора час провести на одном дыхании.



- Лариса Алексеевна, напоследок, что бы вы хотели пожелать читателям в преддверии ваших гастролей у нас в стране?



- Хорошего настроения и обязательно приходить на мой концерт, потому что, даже если оно у вас не очень хорошее, я обещаю, что оно улучшится!

Евгения Заславская