Дзюдоисты из Японии проведут мастер-классы по всей Молдове

Рио Ямашина и Хиронори Ишикава посетят города и районы страны, чтобы провести тренировки не только для молодых и перспективных членов сборной по дзюдо, но и для всех желающих.

«Это мероприятие проходит в рамках сотрудничества между Федерациями дзюдо РМ и Японии. Японские мастера дзюдо будут находиться в Молдове до 5 июня. Сейчас мы занимаемся формированием их личного графика. Мастер-класс будет открытым мероприятием, который смогут посмотреть не только спортсмены, но и любители этого вида спорта. Большой акцент делается на подготовку сборной Молдовы по дзюдо в Кишиневе», — уточнил вице-президент Федерации дзюдо Молдовы.

Отметим, что в Японии дзюдо – это Олимпийский вид спорта.