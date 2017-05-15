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Спорт
Дзюдоисты из Японии проведут мастер-классы по всей Молдове
15.05.2017

Рио Ямашина и Хиронори Ишикава посетят города и районы страны, чтобы провести тренировки не только для молодых и перспективных членов сборной по дзюдо, но и для всех желающих.

«Это мероприятие проходит в рамках сотрудничества между Федерациями дзюдо РМ и Японии. Японские мастера дзюдо будут находиться в Молдове до 5 июня. Сейчас мы занимаемся формированием их личного графика. Мастер-класс будет открытым мероприятием, который смогут посмотреть не только спортсмены, но и любители этого вида спорта. Большой акцент делается на подготовку сборной Молдовы по дзюдо в Кишиневе», — уточнил вице-президент Федерации дзюдо Молдовы.

Отметим, что в Японии дзюдо – это Олимпийский вид спорта.


 
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