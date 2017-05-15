Авиарынок Молдовы пополнится двумя компаниями, а "Flydubai" возобновит рейсы в Кишинев

В Управлении гражданской авиации ОАЭ подтвердили намерение "Flydubai" возобновить рейсы между Дубаем и Кишиневом начиная с марта 2018 года. Такое решение принято после того, как авиакомпания, которая в 2015 году ушла по региональным экономическим причинам, провела переоценку деятельности и выявила новые экономические преимущества для возвращения на рынок.

Тема обсуждалась в Абу-Даби на встрече директора Органа гражданской авиации РМ Раду Безнюка и заместителя гендиректора Управления гражданской авиации ОАЭ Омара бен Галеба. Участие во встрече также приняли представители еще двух эмиратских авиакомпаний - Etihad Airways и Emirates. По информации Органа гражданской авиации, они сказали, что изучат возможности грузоперевозок через аэропорт Молдовы.

Директор Органа гражданской авиации РМ Раду Безнюк приветствовал возвращение Flydubai на рынок авиаперевозок Молдовы, назвав этот шаг выгодным для обеих стран. «Молдавский авиарынок продолжает развиваться и активно продвигаться после внедрения соглашения о Едином европейском воздушном пространстве. С приходом крупных авиакомпаний с большим потенциалом – "Etihad Airways" и "Emirates" – эта цель станет реальностью очень быстро», - подчеркнул Безнюк.

Предложение и его преимущества оценили менеджеры авиакомпаний ОАЭ, заверившие, что они будут тщательно изучены руководством компаний для максимального использования возможностей, предлагаемых Соглашением о воздушном сообщении между нашими странами.

Авиакомпания "Emirates" – одна из 10 лучших компаний в мире как с точки зрения количества пассажиров, так и с точки зрения комфорта. Флот "Emirates" постоянно растет, это один из самых молодых флотов в мире.

"Etihad Airways" – национальный перевозчик ОАЭ, созданный в 2003 году. "Flydubai" – лоу-кост компания, которая вышла на авиарынок Молдовы 20 ноября 2013 года. Кишинев стал 66-й пунктом назначения авиакомпании. Через полтора года 20 мая 2015 года этот авиаперевозчик приостановил свои региональные полеты, сообщает Молдпрес.