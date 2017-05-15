Автомобильный рынок Молдовы` 2017:стагнация продолжается

Анализируя автомобильный рынок нашей страны в этом году, надо отметить, что, несмотря на то, что традиционные лидеры – Dacia иSkoda- снова показывают стабильные результаты, а на рынке появляются новые лидеры, такие как Suzuki, цивилизованный авторынок в целом переживает невеселые времена. Да, Dacia по-прежнему первая, но она не продает уже по 1000 новых авто в год.
Если же взять рынок автомобилей всех возрастов, включая подакцизный импорт подержанных машин, то здесь и вовсе ситуация катастрофическая. В Молдове за 1 квартал первично зарегистрировано 6716 легковых транспортных средств всех возрастов.
За этот же период - с 1 января по 31 марта в Молдове прошли упрощенную процедуру регистрации 11399 подержанных легковушек, ранее ввезенных в РМ на иностранных номерах.
Вдумайтесь, в два раза больше! А сколько еще таких «литовских конструкторов» стоит в очереди на получение молдавских регистрационных номеров? А что? Машина в Литве обошлась дешево, её растаможка в Молдове стоилатоже недорого. Вот и тормозит такая парадоксальная таможенная политика РМ развитие цивилизованного автомобильного рынка.
Продажи новых автомобилей в марте 2017
Всего за март в Молдове был продан 451 новый автомобиль, что больше, чем в феврале и январе, и больше, чем в марте 2016-го. Но от того, чтобы не переоценивать рост на фоне глобального кризиса продаж, мы вас предостерегли ещё в начале этой статьи. Посмотрим, что будет дальше. И не станет ли дальнейший хаос на автомобильном рынке нашей страны, связанный с упрощенной легализацией иностранных номеров, сигналом для официальных дилеров не разворачивать в ближайшее время новые торговые точки и новые услуги.
Лидер B-класса – Dacia Logan
Рейтинг продаж новых марок автомобилей в марте 2017 г.
|№
|Марка
|Март
|1
|Dacia
|73
|2
|Skoda
|54
|3
|Hyundai
|52
|4
|Toyota
|43
|5
|Suzuki
|36
|6
|Mercedes
|34
|7
|Renault
|26
|8
|Ford
|20
|9
|Volvo
|14
|10
|VW
|14
Если судить о результатах продаж за три месяца, с января по март 2017 г., то те же автомобильные бренды находятся, практически, на тех же местах, если говорить о первой десятке. С той лишь разницей, что чешской Skodaнадо сделать еще один рывок, чтобы вернуть себе вторую строчку в списке самых продаваемых марок в Молдове 2017. Задел, сделанный в марте (21 авто модели Superb, 16 авто Octaviaи 10 авто Rapid), надо подтвердить апрельскими и майскими хорошими продажами. И тогда вторая строчка вслед за лидером Dacia вновь окажется в коллекции чешского бренда.
Лидер D-класса – Skoda Superb
Рейтинг продаж новых моделей автомобилей в марте 2017 г.
|№
|Марка
|Март 2017
|1
|DaciaLogan
|42
|2
|Suzuki Vitara
|26
|3
|Hyundai Tucson
|22
|4
|Skoda Superb
|21
|5
|Skoda Octavia
|16
|6
|Toyota RAV4
|16
|7
|Renault Kadjar
|14
|8
|Hyundai Santa Fe
|14
|9
|Dacia Duster
|13
|10
|Ravon Nexia
|13
Один из лидеров класса SUV – Renault Kadjar
Рейтинг продаж новых автомобилей в классах (январь-март 2017 г.)
Данные о первичных регистрациях автомобилей с января по март 2017 г. любезно предоставлены ГП «Registru»