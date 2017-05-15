"Мисс Молдова-2017" стала 19-летняя студентка

14 мая в Кишиневе выбрали самую красивую девушку страны. Лучшей по итогам состязания стала 19-летняя жительница столицы Анна Баданеу, студентка Экономической академии Молдовы.

В конкурсе приняли участие 23 красавицы со всей республики, сообщает bloknot-moldova.md.

Корону победительнице вручила уже экс-мисс, 17-летняя Даниела Марин. Объявляя имя своей последовательницы, она поделилась своим секретом успеха.

- Не корона делает тебя значимой, а ты, работая над собой, придаешь значимость короне. Уверена, что настоящая красота рождается внутри, - отметила она.

Анна Баданеу представит Молдову на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс мира", который состоится в Китае. На тот момент молдавской представительнице уже исполнится 20 лет.

Foto: Ana Badaneu/Facebook