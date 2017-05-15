Европейские деньги предназначены для людей, а не для политиков, евродепутат

Евродепутат Анди Кристя утверждает, что макрофинансовая помощь доказывает, что Европейский союз оказывает поддержку для Республики Молдова, и эти деньги являются рычагом конструктивного давления для внедрения реформ правительством. В интервью для Радио Свободная Европа евродепутат заявил, что европейские деньги предназначены для людей, а не политиков, передает IPN.

Анди Кристя, который является и председателем Делегации Парламентского комитета по ассоциации ЕС-Молдова отметил, что отсрочка продвигаемой ЕНП и ALDE макрофинансовой помощи имеет политическую цену, которую ни одна из молдавских партий, правящих или оппозиционных, не сможет управлять ни внутренне, ни внешне. По его мнению, в ходе рассмотрения макрофинансовой помощи ЕС для Республики Молдова, нужно учесть несколько вещей. Первое, это то, что первоначальное предложение Европейской комиссии содержит целый ряд условий, необходимых для того, чтобы деньги европейских налогоплательщиков были направлены куда нужно, и именно в проекты, предназначенные для граждан, а не в черные дыры. Второе-это то, что все политические группы Европарламента, в том числе европейские социалисты, выступили за укрепление этого элемента – выдвижение условий, и третье это то, что до обсуждения в парламенте, совет одобрил предложение комиссии.

По мнению евродепутата, очень важно, чтобы Молдова ориентировалась скорее на стабильность, а не на изменениях, по крайней мере, до 2018 года, когда состоятся парламентские выборы. Он отметил, что хотел бы видеть широкий консенсус в Кишиневе. Что касается изменения избирательной системы, Анди Кристя сказал, что ожидается, что авторы проекта будут открыты для диалога с внешними партнерами и будет предложен вариант, который получит активную поддержку населения, что будет долгосрочное решение, которое укрепит консенсус в Кишиневе.

Евродепутат добавил, что, несмотря на то, что изменение избирательной системы является вопросом внутренней политики, Европейский союз понимает и принимает это, однако есть общий интерес для модернизации и повышения прозрачности политического класса Республики Молдова. Венецианская комиссия обладает необходимым опытом и призвана оценить изменение избирательной системы. „Эксперты Совета Европы были в Кишиневе, и должны представить доклад в июне. Венецианская комиссия анализирует ситуацию в Республике Молдова, и я очень надеюсь, что власти Молдовы учтут полученные рекомендации”, - отметил евродепутат.