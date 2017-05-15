Красносельский: Мы хотим жить в мире с Молдовой, но армию надо готовить к реальным боевым действиям

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский вместе с руководящим составом непризнанной ПМР приняли на минувшей неделе участие в военных учениях в Тирасполе.

«Любую армию надо готовить к реальным боевым действиям. Я неоднократно говорил, что Приднестровье - миролюбивое государство. Мы хотим жить в мире со своими соседями — Украиной и Молдовой. Но армия есть армия: людей надо тренировать, готовить на случай реальных боевых действий, проводить командно-штабные учения не для того, чтобы воевать, а чтобы суметь защититься, прежде всего», — цитируют «Новости Приднестровья» Красносельского.

На вопрос журналистов о том, насколько вооруженные силы региона готовы к военным угрозам, а также стихийным бедствиям, Красносельский ответил: «И Вооруженные силы, и все правоохранительные органы абсолютно мобилизованы,слаженны, имеют хорошую вертикаль управления. Все силовые структуры и, конечно, Министерство обороны ПМР могут справиться с угрозами любого характера».