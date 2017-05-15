Политика Президент Додон предлагает создание семейного капитала Президент Игорь Додон предлагает в качестве законодательной инициативы создание семейного капитала, который направлен на улучшение уровня жизни семей с детьми, передает IPN. Семейный капитал при рождении первого ребенка предлагается в размере 1,5 среднемесячных зарплат по экономике за предыдущий год. Для второго ребенка – две среднемесячные зарплаты по экономике за предыдущий год, а для трех и более детей – три средние зарплаты по экономике за предыдущий год. Семья будет иметь право на получение данной выплаты при достижении ребенком 3-х лет. Игорь Додон призвал парламент включить инициативу в срочном порядке в повестку дня пленарных заседаний.

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