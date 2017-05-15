Заключенный под домашний арест мэр Орхея Илан Шор предложил Дорину Киртоакэ уйти с почетом

Заключенный под домашний арест, один из главных свидетелей по «краже века», опустошившей не только государственный бюджет на десятки миллиардов леев, но и отразившейся на каждом гражданине страны, ввиду удорожания большинства товаров и услуг и приведшей к обвалу национальной валюты, мэр Орхея Илан Шор позволил себе заявление, содержащее рекомендации по подводу референдума «Анти-Киртоакэ». Шор выступает против плебисцита и предлагает кишиневскому «коллеге» уйти с почетом. Заявление было сделано сегодня, в ходе пресс-конференции организованной членами Партии «Шора».

По мнению представителей партии, Дорин Киртоакэ является «слабым и не имеющим опыта работы» менеджером. Именно поэтому, он обязан покинуть занимаемую должность.

„Исходя из реальных условий, в которых сегодня находится столица нашей страны, включая инфраструктуру, социальную среду и культуру города, а также, принимая во внимание, что данная ситуация сложилась благодаря действующему градоначальнику, Партия «Шора» выступает против проведения референдума по отставке городского главы. Для Дорина Киртоакэ пришло время уйти с почетом», заявила Алина Шаргу, пресс-аташе главы политического формирования «Шор».

Шаргу пояснила, что референдум сократит срок работы мэра лишь на один год, но для его организации будут потрачены значительные финансовые ресурсы: «Если, несмотря ни на что, референдум завершится не в пользу Киртоакэ, город останется без хозяина. Кроме самого мэра, ответственность за нынешнее состояние столицы несут и члены Муниципального Совета, в котором большинство принадлежит партии социалистов».

Напомним, в конце апреля нынешнего года Апелляционная Палата дала «зеленый свет» заявлению социалистов о регистрации инициативной группы, по проведению референдума по отставке генерального примара молдавской столицы Дорина Киртоакэ.