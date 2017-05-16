НБМ: Лей укрепляется на фоне переизбытка валюты

Национальный банк Молдовы объясняет последние тенденции к укреплению национальной валюты по отношению к основным валютам переизбытком валюты на рынке. Позиция НБМ представлена в пресс-релизе учреждения, который цитирует IPN.

К 15 мая 2017 года, по сравнению с показателями начала этого года, курс молдавского лея по отношению к доллару США вырос приблизительно на 6,54%, по отношению к евро – примерно на 2,78%. Последний эпизод укрепления национальной валюты случился на фоне переизбытка валюты на рынке, в условиях повышенного предложения иностранной валюты населением и экспортёрами, превышающего спрос и потребности импортёров.

Так, за первые три месяца был зафиксирован рост объёма денежных переводов в пользу физических лиц примерно на 12,65% (251,77 миллиона долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и в 2016 году, темпы роста экспорта превышают соответствующий показатель импорта. Учитывая географическую переориентацию экспорта на рынок ЕС и его валютную структуру, наблюдается увеличение доли евро во внешней торговле. Так, следует отметить, что укрепление лея по отношению к евро было менее выраженным, чем по отношению к доллару США, для которого был характерен нисходящий тренд и в отношении других региональных валют, таких как румынский лей или российский рубль.

Учитывая наличие избыточной ликвидности в банковском секторе и высокий уровень международных резервов, денежная политика НБМ пока не предусматривает скупки в полном объёме излишков валюты на внутреннем рынке. Национальный банк продолжит фокусироваться на своей основной задаче – поддержании стабильности внутренних цен в соответствии со стратегией таргетирования инфляции. В то же время, центральный банк непрерывно отслеживает развитие ситуации на внутреннем валютном рынке и, при необходимости, вмешивается для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса и его спекулятивной динамики, говорится в пресс-релизе Нацбанка.