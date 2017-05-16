Андриан Канду: Организаторы протестов недавно выступали за изменение избирательной системы

Председатель парламента Андриан Канду считает, что организаторы акций протеста не искренни, когда заявляют, что они протестуют против изменения избирательной системы, и что на самом деле ими движут иные интересы. Об этом спикер заявил в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Я не критикую акцию протеста, которая является демократическим процессом. Выходящие на улицы люди имеют право высказаться. Когда есть причина, протест увенчивается успехом. Но полгода назад в ПППДП, ЛДПМ, ПДС заявляли о необходимости изменения избирательной системы. Когда я пригласил их к диалогу, они ответили категорическим отказом. Я понимаю, что они не хотят сотрудничать с властью, но здесь речь о другом: прийти, представить свою позицию и отстоять её”, - сказал спикер.

Андриан Канду также сообщил, что ДПМ не отказывается от одномандатной избирательной системы, и что будет сделано всё возможное, чтобы в 2022 году одномандатная система была утверждена: „Нам нужно было найти широкий консенсус с оппозицией. Поэтому мы согласились на смешанную систему. Но не будем забывать, что и одномандатная система была поддержана в парламенте 52 голосами”.

На просьбу прокомментировать заявления лидера ПДС Майи Санду, которая намерена подать на Канду в суд за его слова о том, что у неё была ночная встреча с Григорием Петренко в штаб-квартире партии, Андриан Канду ответил двумя вопросами для Майи Санду: „Хочу, чтобы госпожа Санду ответила: какая сумма была предложена ею в ходе совещания за организацию протеста, будучи отвергнута, и почему был отклонён её сценарий пройти маршем и организовать хору вокруг здания парламента?”.

Председатель парламента опроверг информацию, согласно которой изменение избирательной системы является причиной задержки в предоставлении Европейским парламентом финансовой помощи Молдове. „Финансирование Республики Молдова зависит от реформ, провести которые обязались власти. Осталось выполнить несколько условий, и мы получим финансирование”, - заявил Канду.