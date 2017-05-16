ФК „Зимбру” отмечает 70-летие

Команда „Зимбру” Кишинев отмечает сегодня, 16 мая, 70 лет основания, передает IPN.

На протяжении всей своей истории, клуб был известен под несколькими названиями: „Динамо”, „Буревестник”, „Молдова”, „Авынтул” и „Нистру”. В течение 12 лет команда из Кишинева выступала в Высшей лиге советского футбола, и самый большой успех был зарегистрирован во время дебюта в 1956 году: 6 место среди 12 команд. Владимир Цинклер единственный, кто был выбран в числе лучших 33 футболистов чемпионата. В 1974 году „Нистру” победил „Динамо” Киев и „Спартак” Москва, но команде не удалось удержаться в Высшей лиге, в которой выступила в последний раз в 1982 году.

С 1991 года клуб носит название „Зимбру”. Это единственная команда, которая участвовала во всех выпусках Национальной дивизии. Команда восемь раз становилась чемпионом и шесть раз обладателем Кубка Молдовы. Лучшим бомбардиром в истории команды является Юрий Митерев, с 129 голами. В еврокубках „Зимбру” победил такие известные команды, как: „Динамо” Тбилиси, „Гётеборг” и „ЦСКА” София. На своем поле „желто-зеленые” сыграли вничью с командами „Шахтер” Донецк, ПСВ „Эйндховен” и „Тоттенхэм”.

Сегодня у „Зимбру” последний шанс, чтобы получить место в еврокубках и в следующем сезоне. Подопечные Штефана Стойки играют в полуфинале Кубка Молдовы в Бэлць против „Зари”.