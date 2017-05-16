16 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Еврокомиссия просит Европарламент не тянуть с перечислением Молдове финансовой помощи
16.05.2017

Европейская комиссия просит Европарламент не затягивать процесс перечисления Молдове финансовой помощи. Об этом в интервью радио "Свободная Европа" заявила официальный представитель Еврокомиссии Анника Брайдхард.

Она отметила, что затягивание этого процесса - нежелательно. Ранее председатели Народной европейской партии и Альянса либералов и демократов за Европу заявили, что потребуют приостановить финансирование Молдовы, если избирательная система в нашей стране будет изменена.

В начале месяца парламент объединил проекты о мажоритарной и смешанной системе и принял их в первом чтении. В окончательном чтении этот проект рассмотрят после завершения консультаций с экспертами Венецианской комиссии, побывавших на прошлой неделе в Кишиневе.


 
Количество просмотров:
37
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.