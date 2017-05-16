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Общество
Пьяный отец забил полугодовалую дочь до смерти, потому что она плакала
16.05.2017

Пьяный отец до смерти забил полугодовалую дочь из-за того, что малышка плакала. Трагедия произошла в субботу вечером в селе Мэкэрешты Унгенского района .

 "Он решил успокоить полугодовалую дочь, нанеся ей несколько ударов по голове. Девочка скончалась до приезда скорой."

Мать девочки, которая тоже была пьяна, находилась в соседней комнате. Врачей и полицейских вызвала бабушка.По словам мэра села, сожители часто выпивали. Мужчину задержали на 72 часа, ему грозит до 15 лет тюрьмы. .


 
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