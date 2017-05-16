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Общество
На 10% увеличилось число туристов, отдохнувших в нашей стране
16.05.2017

Число туристов, отдохнувших в нашей страны в первые три месяца года, выросло на 10%, по сравнению с 2016 годом. Всего с января по апрель в Молдове отдохнуло примерно 49 тысяч туристов, более 50% из них - иностранцы.  

Больше всего иностранных туристов приехало из Румынии - почти 23%. Ещё более 14%- украинцы, почти 10%- россияне. Отдохнули в нашей стране, в том числе американцы и турки. Более  32 тысяч туристов разместились в гостиницах и отелях, свыше шести тысяч - в санаториях, а почти три тысячи выбрали туристические виллы. Меньше туристов, почти 1800, предпочли пансионаты.

В среднем туристы отдыхали в нашей стране по пять дней.


 
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