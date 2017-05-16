Apă-Canal просит НАРЭ повысить тарифы для решения вопросов с обновлением системы водоснабжения

Вода может подорожать — Apă-Canal просит Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тарифы. Поставщик воды хочет увеличить стоимость на 2 лея 56 банов как для бытовых столичных потребителей, так и для компаний. Исполняющая обязанности гендиректора Апэ-канала Вероника Херца напомнила, что корректировку тарифа предусматривает соглашение с европейскими банками. Если условие не будет выполнено, предприятие не сможет претендовать на кредит для ремонта водопроводных сетей и канализации.

"Средняя семья потребляет 7,3 кубометра воды в месяц. Подорожание привело бы к тому, что каждая семья дополнительно платила бы 18,80 леев в месяц, или 225 леев в год", - сказала директор Apa-canal Chisinau Вероника Херца.



Вероника Херца добавила, тарифы в последний раз корректировали в сентябре 2009 года, и с тех пор электроэнергия подорожала в несколько раз, немало увеличив статью расходов. Также глава Апэ-канала отметила, что повышение стоимости кубометра воды помогло бы решить вопросы с обновлением системы водоснабжения.



"Эта мера помогла бы покрыть стоимость замены 200 километров сетей водоснабжения из 2000 километров, семь километров канализации. Смогли бы ввести систему, которая позволяет быстро получать информацию об утечках", - объяснила она.



Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ высказался в поддержку увеличения тарифа: "Реализация проекта по модернизации системы водоснабжения и канализации предполагает изменение тарифа. Хорошая новость в том, что Кишинэу и центр будут обеспечены питьевой водой и обновлёнными водопроводными и канализационными сетями - от насосной станции до станции по очистке на следующие 50-100 лет".



По словам Киртоакэ, даже если НАРЭ одобрит повышение, в столице тариф на питьевую воду все равно останется самым низким в Молдове: "Если в сфере других коммунальных услуг закрывают дыры прошлых лет, тут мы говорим о проекте, который работает на настоящее и будущее. О поставках воды согласно ожиданиям жильцов и соответствии европейским стандартам".



Сейчас кубометр воды стоит девять леев и 19 банов для бытовых потребителей, и 22 лея 96 банов для предпринимателей.