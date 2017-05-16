НБС: в Молдове в 2016 году умирать стали реже

Как сообщает Национальное бюро статистики, в 2016 году смертность в Молдове снизилась на 3,6% по сравнению с 2015 годом. В минувшем году число смертей составило 38 490, что на 1 416 меньше, чем годом ранее.

Самые низкие показатели смертности были зарегистрированы в Кишинёве, Бэлць, Яловень, Кахуле, АТО Гагаузия, Дубэсарь, Анений-Ной, Стрэшень, Сынжерее и Кантемире. Самые высокие показатели были зафиксированы в Дондушень, Шолдэнешть, Рышкань, Бричень, Флорешть, Окнице, Дрокии и Единец, передаёт IPN.

Причиной 57,0% смертей стали сердечно-сосудистые заболевания. За ними следовали опухоли – 16,2%, заболевания органов пищеварения – 9,6%, несчастные случаи, отравления и травмы – 7,0%, болезни органов дыхания – 4,4%. Иные причины повлекли за собой 5,8% смертей.