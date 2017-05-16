Анатол Шалару формирует коалицию с Анной Гуцу и возрождает Унионистское движение в Бессарабии

Лидер партии Национального единства Анатол Шалару сообщил о начале переговоров о воссоединении национальных правых. Он говорит о возможном объединении с партией «Правые», которую возглавляет Анна Гуцу, с целью возрождения Унионистского движения в Бессарабии.

«Из-за возрождения российского империализма, необходимо объединить все силы, чтобы избежать риска вновь упасть в руки Москвы», — добавил Анатол Шалару.

Напомним, Анатол Шалару покинул Либеральную партию зимой этого года. После этого экс-министр обороны заявил о создании партии Национального единства. По его словам, формирование будет «политическим выражением всех, кто хочет целостного, европейского государства, способного защитить граждан и построить для них будущее».

Анатол Шалару и Анна Гуцу состояли в Либеральной партии до 2013 года — тогда Гуцу покинула ЛП и вместе с семью депутатами сформировала фракцию, а затем партию либерал-реформаторов. В октябре 2014 года Анна Гуцу покинула ПЛР и сформировала собственное унионистское формирование «Правые».