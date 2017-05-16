В Молдове планируется полностью исключить выплату зарплат наличными

Как сообщает пресс-служба Экономического совета при премьер-министре, рабочая группа по совершенствованию трудового законодательства одобрила изменение Ст. 131 Трудового кодекса.

Она предусматривает, что перечисление зарплаты на банковскую карточку и через почтовые отделение осуществляется только с письменного согласия работника, передает infomarket.md

«Данная формулировка уже неактуальна. Эту статью Кодекса необходимо изменить, так как она создает предпосылки для развития феномена оплаты труда в конвертах. Чем меньше наличности будет в обращении, тем сложнее будет выплачивать работникам зарплату в конверте», - отметила Кэтэлина Скорцеску, эксперт Экономического совета.

Если предложение Экономического совета одобрят правительство и парламент, работники будут получать зарплату только через банки и почтовые отделения.

Рабочая группа Экономического совета также обсудила необходимость подготовки предприятиями положения о премировании работников.

Кроме того, было принято решение изучить международный опыт в области ежемесячного информирования работников о компонентах зарплаты.