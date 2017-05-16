Воронин: ПКРМ может поддержать реформу правительства

Партия коммунистов (ПКРМ) готова поддержать реформу правительства, предложенную Демократической партией (ДПМ), если будут учтены предложения коммунистов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер ПКРМ Владимир Воронин.

По словам коммуниста, разговоры об изменении структуры правительства велись ещё когда ПКРМ была у власти.

«Эта идея принадлежит нам давно. Я был категорически против такого количества министерств в Молдове. Если в парламенте нас привлекут к серьезным, конструктивным дискуссиям по этому вопросу, а также будет учтена наша позиция, то не исключено, что мы поддержим изменения», — заявил Воронин.

Лидер Партии коммунистов отметил, что готов предложить сократить ещё больше ведомств и агентств, чем Демпартия.

«Мы, вероятно, предложим сократить ещё больше. Есть откуда. Ещё надо посмотреть, что в районах делается. В одном районе всего один вице-председатель, в другом — три», — заявил он.

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк объявил 10 мая на брифинге об изменении структуры правительства, которую предлагает партнерам по коалиции. Она предполагает сокращение министерств с 16 до девяти, а также объединение агентств.

Кроме того, Плахотнюк заявил, что было решено отказаться от политического разделения должностей, хотя, если исходить из математических расчетов, выгоду от старой схемы получала именно Демократическая партия.

Отметим, что премьер-министр Павел Филип говорил про реформу правительства ещё год назад. В июле 2016 Филип заявил, что реформа кабмина уже разработана и необходимо провести консультации с парламентским большинством, а затем — с гражданским обществом.