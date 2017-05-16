Половина столичных дворов была убрана после апрельских снегопадов

Столичные дворы были убраны примерно на 50% от веток и листвы, упавших в результате снегопада в конце апреля. Для полной ликвидации последствий стихийного бедствия, необходимо примерно два месяца. Об это отметил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя на оперативном заседании примэрии, передает IPN.

„На прошлой неделе работа велась на полную мощь, было вывезено 432 грузовиков. Всего с начала ликвидации последствий непогоды было совершено около четырех тысяч рейсов”, - сказал Петру Гонтя. По его словам, более чем из тысячи дворов, находящихся под управлением муниципальных предприятий, в 484 дворах последствия стихийного бедствия были ликвидированы. Еще в ста дворах работы находятся в самом разгаре, а в 375 дворах уборка должна начаться.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства добавил, что должно быть эвакуировано около четырех тыс. грузовиков с листвой и ветками. Предположительно уборка будет завершена в течение двух месяцев.