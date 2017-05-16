16 Мая 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Половина столичных дворов была убрана после апрельских снегопадов
16.05.2017

Столичные дворы были убраны примерно на 50% от веток и листвы, упавших в результате снегопада в конце апреля. Для полной ликвидации последствий стихийного бедствия, необходимо примерно два месяца. Об это отметил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя на оперативном заседании примэрии, передает IPN.

„На прошлой неделе работа велась на полную мощь, было вывезено 432 грузовиков. Всего с начала ликвидации последствий непогоды было совершено около четырех тысяч рейсов”, - сказал Петру Гонтя. По его словам, более чем из тысячи дворов, находящихся под управлением муниципальных предприятий, в 484 дворах последствия стихийного бедствия были ликвидированы. Еще в ста дворах работы находятся в самом разгаре, а в 375 дворах уборка должна начаться.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства добавил, что должно быть эвакуировано около четырех тыс. грузовиков с листвой и ветками. Предположительно уборка будет завершена в течение двух месяцев.


 
Количество просмотров:
11
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.