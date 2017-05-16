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В Кишиневе микроавтобус врезался в столб, 11 человек госпитализированы
16.05.2017

Сегодня днем, 16 мая, микроавтобус с пассажирами врезался в столб. Авария произошла на пересечении улиц Василе Александри и Хаждеу. Сообщается, что 11 человек были госпитализированы.

В редакцию Point прислали фотографии и видео с места происшествия. Судя по кадрам, некоторые пассажиры после столкновения стали хромать. В микроавтобусе также находилась женщина с грудным ребенком.

На место происшествия прибыли 4 экипажа скорой помощи. Всего в микроавтобусе было 14 пассажиров, 11 из которых получили серьезные травмы и были доставлены в больницу скорой помощи.

По предварительным данным, водителю микроавтобуса подрезал путь автомобиль марки Mazda, который хотел повернуть налево. В результате этого, транспортные средства столкнулись. Микроавтобус после удара врезался в столб, а Мazda - в другую машину марки Nissan.

Полиция расследует все обстоятельства аварии.

Момент столкновения трех машин попал на видео.


 
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