Суд оставил под домашним арестом Александра Пинчевского, обвиняемого по делу по парковках

Миллионер Александр Пинчевский проведет под домашним арестом еще 30 суток. Столичный суд сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров. Бизнесмен - один из основных обвиняемых по делу о платных парковках в столице.

Следователи полагают, что Пинчевский - теневой собственник компаний, которые участвовали в сомнительном тендере на обустройство парковок. Сам миллионер обвинения отвергает. Под домашний арест его перевели решением Апелляционной палаты, и прокуроры теперь могут требовать продления только этой меры пресечения.

По делу о платных парковках задержаны еще шесть человек, в том числе вице-мэр столицы Нистор Грозаву и глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий.