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Общество
Суд оставил под домашним арестом Александра Пинчевского, обвиняемого по делу по парковках
16.05.2017

Миллионер Александр Пинчевский проведет под домашним арестом еще 30 суток. Столичный суд сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров. Бизнесмен - один из основных обвиняемых по делу о платных парковках в столице.

Следователи полагают, что Пинчевский - теневой собственник компаний, которые участвовали в сомнительном тендере на обустройство парковок. Сам миллионер обвинения отвергает. Под домашний арест его перевели решением Апелляционной палаты, и прокуроры теперь могут требовать продления только этой меры пресечения.

По делу о платных парковках задержаны еще шесть человек, в том числе вице-мэр столицы Нистор Грозаву и глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий.


 
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