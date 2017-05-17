В Кишиневе готовится ликвидация всех газет и журналов

Стремление властей бороться с уличной торговлей обернулось нарушением права на информацию.

Удивительно, насколько умеют в нашей стране превратить хорошую инициативу в проблему для всех и каждого. Кто мог подумать, что предложение Дорина Киртоакэ навести порядок в области уличной торговли приведет к тому, что под ударом окажется пресса?

Виной всему регламент коммерции, который всех равняет под одну гребенку, не отличая торговлю мясом на обочине возле рынка от продажи газет.

Во-первых, документ предусматривает, что все киоски из центра, а также с главных улиц в районах столицы будут снесены или отправлены на периферию.

Во-вторых, их нельзя устанавливать в парках и скверах.

В-третьих, киоски с газетами не должны стоять на расстоянии меньше 100 метров по отношению к зданиям органов власти и дипломатических миссий.

В-четвертых, расстояние от коммерческих центров и рынков до ближайшего места, где можно купить газету, должно составлять минимум 250 метров.

А как вам требование устанавливать киоски на расстоянии 50 метров от бульваров и главных улиц? Или на расстоянии 6 метров от проезжей части? Где бы найти в столице столь широкие тротуары, которые еще не перегорожены строительными щитами и заборами?!

Попытка достучаться

10 мая управление коммерции провело публичные слушания, в рамках которых рассматривался вышеозначенный регламент. Неудивительно, что мы попытались выяснить дальнейшую судьбу прессы — во всем мире для продажи газет и журналов выделяют специализированные места, и лишь Кишинев загоняет газетчиков в угол.

- Все, что не запрещено, то разрешено. Есть много вещей, которые нужны больше, чем пресса, - заявил глава управления коммерции Марчел Замбицки. - Я помню с детства, что на улице Пушкина есть специальные стенды, где все редакторы могут вывешивать свои газеты, люди будут там читать новости. А еще можно продавать газеты в книжных магазинах. Чем это не вариант?

Чиновник честно признал, что никто не считал, сколько людей читает газеты, но вряд ли их слишком много. Что тут можно сказать — 50 газет и 200 журналов на русском и государственном языке, наверное, для сотрудников мэрии это не много. А нам кажется, что права сотен тысяч читателей, которые ждут возможности раскрыть любимую газету и прочитать последние новости, дорогого стоит. В конце концов, это право людей на информацию, которое гарантировано Конституцией.

- Вы предлагаете везде в регламенте написать, что пресса — исключение? К нам не обращались ни типографии, ни издатели, мы не получали никаких предложений и заявлений, - подытожил Замбицки.

Ирония чиновника насчет исключения была неуместна — именно так и было сделано в решении муниципального совета от 6 июля 2006 года, правило прецедента пока никто не отменял.

Мы кричим, а нас не слышат!

В этой ситуации нелепее всего звучат претензии о том, что типографии, издатели и редакции сами никак не реагируют на проблему. Первые слушания проводились в октябре прошлого года, и уже тогда поднимался вопрос о том, что судьба прессы может оказаться под ударом. Чтобы этого избежать, все редакции газет Молдовы напечатали на своих страницах открытые обращения к властям столицы с просьбой пересмотреть регламент.

Можно допустить, что в мэрии газет не читают, да только волна тогда поднялась такая, что ситуацию муссировали и на телеэкранах, и в интернете. Или авторам этого проекта чужд любой информационный шум? Это тоже было принято во внимание. Поэтому неделей ранее издатели организовали «круглый стол», чтобы обсудить ситуацию, и пригласили представителей мэрии, но никто так и не откликнулся.

Если уж махнули рукой на газеты, то могли бы подумать о людях, которые автоматически останутся без работы. А вообще, приходится признать, что экономическая политика властей завершится полной ликвидацией прессы.