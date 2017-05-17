В интервью для kp.md бывший советник экс-президента Воронина, бывший депутат и бывший член ПКРМ Марк Ткачук заявил, что деньги лучше зарабатывать подальше от политики, иначе все неминуемо закончится конфискацией, разорением и позором.

«…Деньги лучше зарабатывать подальше от политики. В политике деньги можно только украсть. Заработать их тут невозможно. Так называемый «политический заработок» всегда рано или поздно заканчивается конфискацией, разорением и позором. Исключений почти не бывает. По одной банальной причине — власть обладает свойством меняться. И всякая новая власть любит проводить дотошный аудит всего нажитого своими предшественниками», — отметил Марк Ткачук.

Бывший депутат также заявил, что для него политика никогда не была игрой.

«Я примерно понимаю почему… Любая политика – это всегда изменение общественных отношений. Но это еще и определенные технологии этих изменений. В вопросе поиска новых технологий, упаковывания сложных идей – да, я был, быть может, более непосредственен и эксцентричен, чем это у нас принято. Ну так и идеи были таковы, что требовали особого подхода.

Быть красным в XXI веке, содействовать при этом трем парламентским победам и сохранять заоблачный рейтинг партии в оппозиции — все это предполагает некие иные стандарты поведения и мышления. И этими качествами отличались очень-очень многие мои тогдашние товарищи. А потому я – не в игре. Ни тогда, ни сейчас», — уточнил он.

На вопрос, думаете ли Вы о том, чтобы вернуться в политику, и что для этого должно произойти, бывший депутат ответил следующее: «Думаю. Иногда. Но ответа на этот вопрос не знаю».

Бывший советник президента также рассказал, что единственное, что он, возможно, приобрел со временем, это какой-то авторитет.

«Единственное, что я, возможно, приобрел со временем — какой-то авторитет. Сначала в глазах президента, а потом, уже в период оппозиции, в глазах моих соратников. И многим известно, что я с этим авторитетом не носился как с писаной торбой. Не копил на черный день. Зачем тебе этот авторитет, если ты делаешь то, с чем не согласен? Если задача, которую перед тобой ставят, поперек твоих принципов?

В 2006 году отказался руководить башканской кампанией в Гагаузии. В 2007 году отказался от всякого содействия кампании по избранию «красной перчатки». Ну и далее по списку, включая попытку сформировать тандем с Демократической партией весной 2013 года. А потому – ни о чем не жалею. Делал все, что мог. При этом говорю открыто – только то, что нравилось, но изо всех сил. Тогда, когда понял, что уже ничего не могу сделать, сложил депутатский мандат», — заявил Марк Ткачук.

Кристина Пендя