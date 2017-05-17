Радостный посол США гордо открыл одиозный фестиваль секс-меньшинств в Кишиневе

Стартовавший в Кишиневе фестиваль ЛГБТ завершится шествием представителей сексуальных меньшинств.

XVI фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд-2017» открылся во вторник в Кишиневе. На церемонии открытия присутствовал и посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Джеймс Петтит. Обращаясь к участникам на молдавском языке, глава дипломатической миссии с гордостью отметил, что он открывает фестиваль ЛГБТ в третий раз.

- Для меня радость участвовать в этом мероприятии и запустить эту особенную неделю. Я бы хотел, чтобы здесь было больше людей, но посмотрим, может быть, на марше будет много участников. Я надеюсь на это, - сказал он.

Свое присутствие на открытии фестиваля посол объяснил высокой значимостью прав человека и необходимостью защиты тех или иных меньшинств, проживающих в обществе.

- ЛГБТ-сообщество касается всех нас. Вы - наши братья, сестры, родители, родственники, друзья. Во всем мире все без исключения знают кого-либо или имеют родственников или близких, принадлежащих к этому сообществу, - добавил Петтит.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие и представители посольств Швеции и Нидерландов. Мероприятие продлится до 21 включительно, в рамках фестиваля запланированы фотовыставки, дебаты, спектакли, конференции и вечеринки. Завершится фестиваль маршем в центре столицы, который пройдет под девизом «Без страха».

Маршрут шествия организаторы по-прежнему скрывают