Почему доллар "убивает" национальные валюты

Множество стран мира, в том числе и Молдова, не могли создать собственных валют, не отдав дань резервным валютам мира, считает историк Николай Стариков

Такую мысль в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал известный российский писатель и историк Николай Стариков, представивший в Кишиневе и Тимишоаре свою книгу "Национализация рубля — путь к свободе", изданную на румынском языке.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, государства могут начать печатать собственные валюты, только имея запасы так называемых резервных валют, коими сегодня являются американский доллар, евро, английский фунт и швейцарский франк или долговые бумаги, номинированные в этих валютах.

"По сути, это выплата дани. Но только раньше отправляли возы соболей или бычьих туш куда-то в центр силы, который определял политический климат на континенте. А сейчас туда отправляют блага в виде нефти, природных ресурсов и взамен получают компьютерные нолики, даже не бумажные резервные валюты, а долговые расписки, которые собирают в золотовалютные резервы и только тогда государство получает возможность в определенной пропорции выпускать свои деньги", — отметил Стариков.

По его словам, таким образом национальные валюты попадают в зависимость от резервных, поскольку они всегда нуждаются в долларах и евро. В то время как производители резервных валют стараются удержать свою монополию, чтобы обеспечить себе комфорт и продолжать выкачивать значительную часть жизненного уровня из тех государств, которые вынуждены существовать в этой системе в подчиненном состоянии.

"Центральные банки наших государств являются филиалами Всемирного банка и работают в интересах доллара, а не в интересах наших государств. Именно поэтому происходят постоянные девальвации валют к доллару и евро, которые по отношению к нашим валютам постоянно растут, но никогда не снижаются. Я имею в виду длительную перспективу: движение всегда в одну сторону, игра всегда в одни ворота. Потому что тот вратарь, который должен стоять на страже наших экономических интересов — Центральный банк, на самом деле одет в форму противоположной команды. Его задача не поймать мяч, а, наоборот, ему нужно отойти в сторону, чтобы гол был обязательно забит", — говорит Стариков. Почему национальные валюты обесцениваются по отношению к доллару, объяснил в интервью радиостудии Sputnik Молдова российский писатель и историк Николай Стариков.