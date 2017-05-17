Каждый транш финансовой помощи Евросоюза будет сопровождаться условиями

Европейский парламент объявил о том, что вынесение возможного решения о предоставлении Молдове помощи в размере 100 миллионов евро не обязательно будет означать его немедленное исполнение. Согласно заявлению, озвученному вчера вечером, 16 мая, на пленарном заседании Европейского парламента по поводу ситуации в Молдове, до перевода первого транша кишинёвские власти должны будут взять на себя обязательства по реализации ряда мер из Меморандума о взаимопонимании между двумя сторонами, передаёт IPN.

Согласно заявлению, в Молдове сохраняются многие из ключевых проблем. Речь идёт о политизации государственных учреждений, широком распространении коррупции, необеспечении независимости судебной системы и затягивании с расследованием банковских махинаций. Депутат Европарламента от Европейской народной партии Кристиан Преда выступил против предоставления Молдове финансовой помощи. Он заявил, что получателями европейской помощи являются не молдавские граждане, а „клептократические элиты в Кишинёве”.

„Единственный аргумент Кишинёва в пользу предоставления этой помощи состоит в том, что правительство якобы является проевропейским. Это ложь. Правительство контролируется одним олигархом, господином Плахотнюком, который в розницу скупает депутатов. От проевропейской коалиции в Кишинёве остался один олигарх, который сотрудничает со слугой Путина. И, поскольку свобода прессы попирается, поскольку „правовое государство” является пустым звуком, мы не можем направить деньги, чтобы они были растасканы этими элитами”, - заявил Преда.

В свою очередь, евродепутат из Группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Анди Кристя объявил о том, что до конца этой недели Европейский парламент должен утвердить мандат на начало переговоров по поводу макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро. „Мы применим строгие критерии выдвижения условий при направлении этих средств. Этими условиями будет сопровождаться каждый из траншей, включая первый. Мы следим за процессом реформирования избирательной системы в Кишинёве. На следующей неделе Совместная комиссия Европейского парламента и Евронест проведут встречу в Кишинёве, в ожидании вынесения Венецианской комиссией заключения по поводу законопроекта”, - сообщил Кристя.

Евродепутаты отложили, как минимум, на один месяц выделение Молдове финансовой помощи, утверждённой в январе этого года. Причиной этого решения стала озабоченность, выраженная рядом парламентских групп по поводу развития политической ситуации в Молдове в плане реформирования избирательной системы. Во вторник, 16 мая, представители Европейского парламента, Европейской комиссии и Европейского совета должны были обсудить способы выделения средств, однако переговоры были отложены.