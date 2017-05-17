„Заря” и „Шериф” вышли в финал Кубка Молдовы по футболу

„Заря” второй год подряд вышла в финал Кубка Молдовы по футболу. Действующий обладатель трофея выбил из борьбы „Зимбру”, у которого больше нет шансов попасть в еврокубки в этом сезоне, передаёт IPN.

Единственный гол во встрече, проходившей в Бэлць, забил Александр Суворов на 115-й минуте. „„Заря” имеет в своём составе более опытных игроков, и в дополнительное время они продемонстрировали свой класс”, - заявил на послематчевой пресс-конференции наставник „Зимбру” Штефан Стойка.

В финале „Заря” встретится с „Шерифом”, который смог пройти „Петрокуб” лишь по итогам серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1. Калугер на 11-й минуте открыл счёт великолепным дальним ударом, но в концовке первого тайма „Шериф” уравнял цифры на табло усилиями Савича. В ходе серии пенальти свои удары у „Петрокуба” не реализовали Патраш и Осипенко.

Финал „Заря” – „Шериф” состоится 25 мая на стадионе „Зимбру” в Кишинёве. „Шериф” лидирует по числу выигранных Кубков Молдовы – его коллекция насчитывает 8 таких трофеев.