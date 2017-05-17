Публичные дебаты о повышении тарифов на воду: поставщик угрожает банкротством

Национальное агентство по регулированию в энергетике провело во вторник, 16 мая, публичные дебаты относительно обращения предприятия АО „Apă-Canal Chişinău” о корректировке тарифов на питьевую воду и канализацию. В ходе дебатов руководство поставщика аргументировало заявление о корректировке тарифов путем повышения расходов, запланированных на 2017 год, отметив, что повышение цен неизбежно в условиях, когда тарифы не были скорректированы восемь лет, передает IPN.

Предприятие терпит убытки в миллионы леев и может обанкротиться, если не будут скорректированы тарифы, заявило руководство „Apă-Canal Chişinău”. В июле 2015 года предприятие обратилось в НАРЭ с просьбой пересмотреть тарифы и представило все расходы и аргументы. НАРЭ направило аудиторскую миссию. Результаты аудита и соответствующие выводы были учтены поставщикома. На этапе рассмотрения основных затрат, была создана рабочая группа, состоящая из представителей поставщика и НАРЭ, которая определила основные расходы, которые должны быть отражены в расчете скорректированного тарифа.

Если НАРЭ утвердит предложенные столичным поставщиком тарифы, то бытовые потребители будут платить 11,75 леев за кубометр воды и канализационные услуги, а экономические агенты – 25,52 леев. Счет-фактуры для среднего домохозяйства увеличатся с 67,64 леев в месяц как в настоящее время до 86,48 леев в месяц, соответственно на 18,80 леев в месяц или 225,60 леев в год, уточняет поставщик.

Согласно администрации предприятия, корректировка тарифов продиктована и условиями, выдвинутыми ЕБРР и ЕИБ, с которыми АО „Apă-Canal Chişinău” заключило контракты на сумму 62 млн. евро. Из этих денег должны быть реабилитированы 200 км сетей водоснабжения, семь км канализационных сетей, более 3000 водопроводных вводов многоквартирных домов и около 15 километров канализационных коллекторов.

На том же заседании был вынесен на обсуждение и запрос на повышение тарифов от МП „Apă Canal” Унгень. По словам представителя предприятия, последняя корректировка тарифов произошла в июне 2013 года. Теперь для населения предлагается тариф в размере 23,36 леев, а для бюджетных учреждений и хозяйствующих субъектов – 38,47 леев.

Административный совет НАРЭ должен собраться и принять решение об увеличении тарифов.

Запрашиваемые "Apa-Canal Chisinau" тарифы вызвали дискуссии в ходе публичных слушаний в НАРЭ

Как передает "ИНФОТАГ", директор Apa-Canal Chisinau Вероника Херца сообщила, что требование связано с проведением масштабных работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации. Только на ремонт очистных сооружений Кишинева потребуется 11 млн. евро. Также предстоит обновить около 200 км водопроводных труб и 7 км канализации с целью уменьшения водопотерь.

По словам экономического директора Apa-Canal Chisinau Иона Будила расходы предприятия в 2017 г. должны составить 352 млн. леев. Увеличение тарифов связано с тем, что в этом году существенно сократится поступление воды из Днестра (с 72 млн. куб. м до 62,9), а количество потребителей ежегодно растет на 5,6 тыс. человек. Если в 2009 г. предприятие обслуживало 60 тыс. клиентов, то на сегодняшний день их уже более 90 тыс.

Муниципальный советник от "Нашей партии" Юлиан Кашу отметил, что "аргументы, что тарифы не обновлялись восемь лет и в других регионах вода еще дороже, кишиневцев не устраивают".

"Я также не согласен с криминальным законом, который включает потери, понесенные Apa-Canal, в тариф, то есть перекладывает на плечи граждан. Разве с повышением тарифа улучшится качество управления и технического обслуживания на Apa-Canal?", - недоумевает он.

Гражданский активист Виталий Ввозной отметил, что проведение данных слушаний проводится в нарушении регламента, так как на них не присутствует представитель Госканцелярии.

Эксперт Серджиу Тофилат поинтересовался, какие убытки понес Apa-Canal от незаконных расходов предыдущей администрации, на что получил ответ: 58 млн. леев.

"Данные потери ни в коем случае нельзя включать в тариф", - сказал он.

Гендиректор НАРЭ Тудор Копач признал слушания состоявшимися и отметил, что окончательное решение будет принято на открытом заседании регулятора, дата которого будет объявлена позже.

Apa-Canal Chisinau настаивает на повышение тарифа на воду еще с июля 2015 г. В этом году предприятие обратилось в НАРЭ с требованием увеличить тариф на 2,56 лея, который должен составит 11,75леев/куб. м для физических лиц и 25,52 леев/куб. м - для юридических.