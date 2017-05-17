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Общество
С начала года в столице обокрали 300 квартир
17.05.2017

Почти 300 квартирных краж было совершено в столице за первые четыре месяца текущего года. Половину из них раскрыли. Чаще всего  воры забирались в жилища на Буюканах.   

Там зарегистрировано почти 80 квартирных краж. На Ботанике - 60, а на Рышкановке, Чеканах и в Центре - примерно по 50.

По данным полиции, воры предпочитают грабить квартиры: таких случаев - почти 200. Обокраденных частных домов вдвое меньше.

 В городах кражи совершают, как правило, с полудня до шести вечера, в селах воры предпочитают орудовать ночью. Забирают деньги, ювелирные изделия и технику. Всего по стране с начала года зарегистрировано почти 1200 квартирных краж.


 
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