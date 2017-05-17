Почему «Ара-Саnal Chisinau» и Киртоакэ требуют повысить тариф на воду и сколько мы будем платить

Ольга ЗЛАТАЯ

Столичное предприятие «Ара-Саnal Chisinau» требует повысить тариф на воду для всех потребителей на 2,56 лея. Глава МП Вероника Херца заявила на оперативной планерке в мэрии, что это требование европейских финансовых структур, которые выделят кредит на модернизацию водоканала. Без этого шага проект может застопориться. И в повышении директор предприятия не видит ничего страшного. Ведь в среднем, по ее словам семьи будут платить на 18 лей больше ежемесячно, или на 225 лей ежегодно.

Вероника Херца говорит, что с момента последней корректировки тарифов, в сентябре 2009 года, производственные затраты значительно выросли. Основная часть затрат представляет собой расходы на электроэнергию, которая подорожала на 50%. Растут и потери воды, которые достигли 18,7 миллиона кубометров воды. трудно так жить и возвращать кредиты.

Главу предприятия поддержал и генпримар Дорин Киртоакэ. он заявил, что если даже «тариф на воду в столице будет повышен, по просьбе «Ара-Саnal Chisinau», он все равно останется самым маленьким по стране». Для примера, чиновники привели тариф в Чадыр-Лунге - более 32 лей за 1 кубический метр воды.

Окончательное решение об увеличении тарифа должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. А «Ара-Саnal Chisinau» должен будет еще доказать необходимость этого увеличения. Сейчас столичные потребители платят за кубометр воды 9,19 лея, а экономические агенты - 22,96 лея.

Напомним, что АО «Ара-Саnal Chisinau» взял кредит у иностранных доноров -Европейский банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский Союз, и предназначены они для модернизации системы водоснабжения, канализации и очистных сооружений муниципия. Договоренность об этом была достигнута еще в 2014 году. Чтобы понять размеры кредита, для сравнения можно отметить, что, например, общая стоимость проекта по покупке 102 новых белорусских троллейбусов - 13,7 миллионов евро. Другой кредит, также финансируемый ЕБРР и ЕИБ, предназначенный для реконструкции шести центральных улиц Кишинева, составляет 22 миллиона евро. То есть можно представить о каком «астрономическом» кредите идет речь.

Сейчас речь идет о среднесрочной Программе приоритетных инвестиций, рассчитанной на пять лет. Еe стоимость 59,7 миллионов евро. Европейские доноры (ЕБРР и ЕИБ) готовы предоставить по 24 миллиона евро каждый на осуществление этой программы.

Еще 13,8 миллионов евро в данной проекте – это гранты, нацеленные в основном на техническую поддержку. Стоит отметить, что у поставщика воды грандиозные планы, после освоения данного кредита, АО предполагает приступить к долгосрочной инвестиционной программе, которая рассчитана на 20 лет стоимостью 220 миллионов евро.

Муниципальные советники говорят, что речь идет об огромных деньгах и соответственно рисках.

Во-первых, кто даст гарантию что предприятие (за которое поручилась примэрия) сможет вернуть кредит? Предыдущий кредит «Ара-Саnal Chisinau» был взят у ЕБРР в 1997 году в размере 22,75 миллиона долларов, также для модернизации систем водоснабжения, канализации и очистных сооружений Кишинева. Эта затея привела к тому, что в середине 2000 года предприятие было не в состоянии работать из-за отсутствия необходимых финансовых средств. АО не могло расплатиться ни с поставщиками газа, ни электроэнергии. Тогда руководство АО объясняло такое положение тем, что долгое время МСК блокировал вопрос о повышении тарифа на воду. Кстати, также требование ЕБРР. Вот и дошло до ручки. Из-за плачевного состояния предприятия примэрия частенько прибегала к эмиссии акций на миллионы лей. Она была произведена за счет средств местного бюджета, предусмотренных на капитальные инвестиции. Другими словами, проблем тогда с деньгами хватало, как и напряженных из-за этого отношений с европейскими чиновниками. А результат – выброшенные практически на ветер миллионы, и оставшаяся не модернизированной система водоснабжения, канализации и очистных.

Сейчас ситуация похожая, для погашения кредита предприятию придется поднимать тариф на воду. Тем более, что по оценкам экспертов тарифы у нас на воду в 10 раз ниже, чем в соседних странах. Расти еще есть куда… Но, быть может, было бы логично и доходы населения поднять?