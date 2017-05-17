Доступ к информации в Молдове соответствует уровню тоталитарного режима

Ограниченный доступ к информации и защита персональных данных по-прежнему остаются препятствиями в работе журналистов. Несмотря на то, что национальное законодательство в данной области было гармонизировано с европейским законодательством, власти неправильно интерпретируют положения документов. Информация общественного интереса остается засекреченной под предлогом защиты персональных данных. Выводы содержатся в исследовании, проведенном Центром независимой журналистики (ЦНЖ), передает IPN.

Юрист, автор исследования Татьяна Пую отметила во вторник, 16 мая, в ходе „круглого стола”, что Республика Молдова присоединилась к стандартам ЕС в отношении обработки персональных данных, но власти отказываются их внедрять. „Согласно положению, обработка персональных данных исключительно в журналистских целях должно стать предметом отклонения от закона или некоторых исключений. Мы считаем необходимым приступить к воплощению требований ЕС в национальную систему”, - сказала Татьяна Пую.

По данным исследования, в Республике Молдова защита персональных данных и свобода слова и информации характерна для тоталитарного режима. Ограничение доступа к информации публичного характера достигается за счет монополизации средств массовой информации и их подчинение полному политическому контролю. Исполнительный директор ЦНЖ Надин Гогу сказала, что органы ограничительно применяют положения Закона о защите представляющих общественный интерес персональных данных, когда эту информацию требуют журналисты.

„Некоторые чиновники не отвечают на запросы о доступе к информации, часто дают общие ответы. Кроме того, в последние годы отмечаем, что часто некоторые чиновники ссылаются на Закон о защите персональных данных и отказываются предоставлять информацию. Эти действия используются, чтобы запугать журналистов. Мы хотим, чтобы эта практика исчезла”, - сказала Надин Гогу.

В ходе мероприятия была принята резолюция, в которую вошли перечисленные тезисы. Резолюция должна быть представлена парламенту в целях устранения недостатков в деятельности журналистов.