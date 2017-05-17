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Более трети необходимых подписей за отставку Киртоакэ уже собрали в Кишиневе
17.05.2017

 К концу шестого дня с начала сбора подписей в поддержку референдума по отставке Дорина Киртоакэ в арсенале инициативной группы оказалось уже 23 тысячи 951 подпись. Это более трети необходимых для проведения плебисцита количества подписей.

- 23 тысячи 951 подпись в поддержку референдума за 6 дней. Более трети необходимого количества, - написал на своей странице в Facebook председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан.

Сбор подписей в поддержку референдума по отставке генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ стартовал в столице 11 мая, сообщает bloknot-moldova.md. Первым свою подпись поставил президент Игорь Додон, который выразил уверенность, что в этом году градоначальник покинет свой пост.

На сбор подписей инициативной группе, в которую вошли более 460 человек, отвели 60 дней. Ранее стало известно, что за это время предстоит собрать 64 тысячи 411 подписей.


 
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