Шор "сцепился" с Чебаном: Заявление сотрудника администрации президента может быть расценено как давление на суд

После того, как пресс-секретарь президента Ион Чебан раскритиковал позицию Партии «Шор» относительно референдума против отставки столичного мэра Дорина Киртоакэ, мэр Оргеева выступил с реакцией.

«Вижу, Шор готов навести порядок в Кишиневе. Предлагаю навести порядок в одной из тюрем и перевести его туда. Так было бы правильно», - написал Ион Чебан на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь Илан Шор, который в данный момент находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу ВЕМ, также через Фейсбук посредством своих адвокатов заявил следующее:

«Как-то слишком нервно отреагировал на призыв Партии Шор об отставке примара Киртоакэ и муниципального совета , а также на обращение к здоровым политическим силам заняться наведением порядка в Кишинёве, секретарь Игоря Додона и заодно муниципальный советник Ион Чебан. Он "посоветовал" мне заниматься наведением порядка не в Кишинёве, а в пенитенциарном учреждении. Где я, по словам Чебана, скоро окажусь. Я не хочу заострять внимание на том, что подобное заявление, исходящее от сотрудника администрации президента, может быть расценено как давление на суд. И даже на том, что Чебан украл эту фразу у Президента Воронина, который в своё время провидчески давал подобный совет Филату: есть ли хоть одна идея, НЕ украденная Чебаном? Но кое-что сказать ему имею.

1. Партия Шор обращалась к здоровым силам, а Ион Чебан таковой не является.

2. Я обязательно наведу порядок в исправительном учреждении. Но не для себя, а для самого Чебана. Одну камеру повышенной комфортности готов покрасить в розовый цвет по вкусу будущего обитателя.

3. Учитывая отсутсвие у Чебана sapte ani de acasa, подобной реакцией не удивлён. Но перевоспитывать его не собираюсь. На каждую силу всегда найдётся другая, посильнее.

4. Странно, что Чебан, будучи видным (из-за спины Додона) государственным деятелем не понял, что, как примар Оргеева, я вообще-то наводил и навожу порядок в Оргееве. Кишинёву я всего лишь предлагаю помощь. Искренне. Без желания получить политические дивиденды. Без шоу и пиара.

Чего и другим советую. Вот так-то, Ион!».

Напомним, что накануне представители Партии «Шор» заявили в рамках пресс-конференции, что не поддерживают референдум по отставке столичного мэра Дорина Киртоакэ, однако просят его добровольно уйти в отставку.