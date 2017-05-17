Траян Бэсеску через суд отстаивает молдавский паспорт

Свое право быть гражданином Молдовы через суд отстаивает экс-президент Румынии. Однако назначенные слушания по лишению молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску так и не состоялись.

Как Траян Бэсеску получил молдавский паспорт и почему может его лишиться, узнала корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.

Начало слушаний по делу о молдавском гражданстве Траяна Бэсеску было назначено на сегодня. Но первая инстанция так и не приступила к рассмотрению вопроса по существу, так как оппоненты бывшего президента Румынии потребовали отвода судьи Виорике Пуйкэ.

Представители главы Молдовы считают, что она нарушила закон. Игорь Додон своим указом лишил Траяна Бэсеску молдавского гражданства, но как только тот подал иск, чтобы обжаловать это, Пуйкэ приостановила действие документа.

«По сути дела, судья высказала свое мнение, и соответственно она не может быть объективной при рассмотрении. Также мы считаем, что судья допустила нарушения гражданско-процессуального кодекса», - сказал советник президента Молдовы по юридическим вопросам Максим Лебединский.

Молдавское гражданство Траяну Бэсеску выдал бывший лидер Молдовы Николае Тимофти. Их взгляды на общность румынского и молдавского народов во многом совпадают. Бэсеску не раз говорил о том, что Молдова - румынская земля. Такие высказывания нынешний президент Игорь Додон считает подрывом госбезопасности, поэтому он и лишил Бэсеску гражданства. Румынская сторона с этим не согласна.

«Мы считаем, что представленные доказательства не подтверждают соблюдения президентом Молдовы процедуры по лишению молдавского гражданства господина Бэсеску», - подчеркнул адвокат экс-президента Румынии Андрей Бивол.

По итогам первого заседания было принято решение об отводе судьи, но нового пока не назначили.

На время судебных слушаний молдавское удостоверение личности и загранпаспорт остается у экс-президента Румынии. Однако представители президента отмечают, что эти документы не имеют юридической силы. Вместе с Траяном Бэсеску румынское гражданство получила и его супруга. При этом на нее указ не распространяется.