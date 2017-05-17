Председатель демпартии Влад Плахотнюк находится с визитом в США

Председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк находится с визитом в США. Об этом сообщили агентству «ИНФОТАГ» источники в Вашингтоне.

Согласно предварительной информации, у Плахотнюка будет насыщенная программа в течение нескольких дней. У него запланирована встреча с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, а также с другими представителями Госдепартамента и Конгресса США. Он встретится также с лидерами ряда неправительственных организаций и институтов. В ходе визита запланирована встреча с журналистами и интервью для некоторых известных международных СМИ.

ДПМ пока не сообщила о визита Влада Плахотнюка в США.

Визит организован международными кампаниями, которые занимаются продвижением и пиаром ДПМ и ее лидера. В середине прошлого года ДПМ подписала договор о сотрудничестве с компанией Podesta Group (США). Согласно договору, ДПМ платит ей по $150 тыс. за квартал - $600 тыс. в год. В прошлом году Podesta Group уже организовывала визит Плахотнюка в Вашингтон. В ходе того визита было впервые объявлено о том, что Влад Плахотнюк является исполнительным координатором правящей в РМ коалиции.

Основателем Podesta Group является Тони Подеста, который считается приближенным Барака Обамы. Он является одним из самых влиятельных лоббистов в Вашингтоне. На прошедших выборах президента США он управлял избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

В марте 2017 г. ДПМ заключила контракт еще с одной американской компанией Burson-Marsteller. Согласно официальной информации, она специализируется на связях с общественностью, массовых коммуникациях и кризисном менеджменте. В разное время, она обслуживала правительства России и Румынии, президента Украины Виктора Януковича и аргентинского диктатора Хорхе Виделу. Молдавское издание Newsmaker пыталось узнать подробности контракта ДПМ c Burson-Marsteller, однако в компании заявили, что условия договора являются «коммерческой тайной».