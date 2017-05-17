Канду уверен, что Евросоюз даст деньги в июле

Председатель парламента Андриан Канду уверен, что решение о предоставлении Молдове макрофинансовой помощи в 100 млн. евро Евросоюзом будет принято в июле. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на брифинге в среду.

Канду опроверг сообщения о том, что Европарламент отложил принятие решения или отказался предоставить РМ финансовую помощь.

"О прекращении финансирования или сотрудничества с РМ и речи не идет. На техническом уровне решения приняты. Предстоял "триалог" между Европарламентом, ЕК и Европейским советом. Доклад для "триалога" подготовлен депутатом Европарламента Сорином Мойсе. "Триалог" состоится на следующей неделе. После этого, комиссия по международному сотрудничеству примет решение и вынесет на голосование. Это случится в июле", - сказал Канду.

Комментируя итоги обсуждения в Европарламенте, который накануне решил отложить, как минимум, на месяц принятие решения о выделении средств Молдове, он сказал, что обсуждение было "полезным".

"Спасибо всем, кто похвалил Молдову и оценил реформы и достигнутые результаты. Спасибо и тем, кто критиковал нас. Часть критики была обоснованной, другая - не совсем. Это и наша вина: нет достаточного общения. Мы недостаточно хорошо общаемся с Брюсселем. Кто-то информируется только из отдельных источников, нет более широкой и лучшей информированности. Мы будем это учитывать и исправлять", - сказал Канду.

По его словам, начиная с прошлого года, правительство не получает незаслуженную помощь.

"Прошли те времена, когда мы стояли с протянутой рукой и получали помощь. Сейчас для получения любой помощи есть условия, которые строго выполняется. Например, для получения первого из трех траншей этих 100 млн. евро также есть условия, в том числе - реформа правительства. Мы знаем эти условия, взяли на себя обязательства и будем их выполнять. И это наши партнеры знают", - подчеркнул спикер. Он отметил также сотрудничество с МВФ и Всемирным банком (ВБ).

"Хорошо получить политическую оценку, но для нас важнее получить оценку от организаций, которые находятся вне политики. Именно так действуют МВФ и ВБ. И нам сообщили, к примеру, что ВБ нас уже приводит в пример. Как страну, которая за короткое время смогла обеспечить и экономический рост, и финансовую стабильность", - сказал Канду.

По его словам, на обсуждение накануне в Европарламенте оказали влияние оппозиционные партии Платформа DA и Партия действия и солидарности.

"Они оказывали влияние на своих партнеров Европейскую Народную партию. Наверное, хотели бы, чтобы Европарламент принял резолюцию по Молдове, прекратил финансирование или сотрудничество с РМ. Это цинично и подло, они также попытались оказывать влияние на МВФ. Если эта оппозиция радуется, что у них что-то получилось, то это получилось против граждан и страны. Это политически незрело и непатриотично", - подчеркнул Канду.

Он выразил сожаление, что лидеры оппозиции Майя Санду и Андрей Нэстасе хотели бы добиться отмены реформы избирательной системы, лишить права граждан избирать своих депутатов, а еще - оставить РМ без внешнего финансирования.

"Все, что делает власть - для граждан, для страны, а не для правительства или власти. Парламент и правительство хотят лучшего сотрудничества с Евросоюзом, так как это наш основной партнер, будущее Молдовы - это членство в ЕС", - подчеркнул Канду.