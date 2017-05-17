Михай Корж: В стране, где есть неподконтрольные территории и огромная диаспора, невозможно проводить выборы по округам. Но «своего» депутата закон позволяет иметь и без изменения избирательной системы

Николай МЕНЮК

Михай Корж, доктор права, конференциар университар, директор института законотворчества «Lexscripta», предложил альтернативный законопроект изменения избирательной системы. Он рассказал «Молдавским ведомостям» о своих предложениях и поделился мнением о принятых парламентом в первом чтении законопроектах об изменении избирательной системы.

У нас была одномандатная система, но…

- Первый парламент был избран по одномандатной системе. Многие считают, что это было хорошо, и что необходимо вернуться к этому опыту. Хотя в парламенте-90 фактически тоже были партийные фракции: аграрии, фронтисты, интерфронтисты и т.д..

- Конституция Молдовы была принята 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа. До этого времени мы руководствовались Конституцией МССР. Закон о выборах 1989 года, по которому были проведены выборы в парламент, был принят на основании положений конституции МССР от 15 апреля 1978 года, регламентировавшей одномандатную систему и возможность отзыва депутата. В 1990 году мы не могли избирать иначе как по советской системе, хотя она была пережитком: мы голосовали, но не выбирали, поскольку по каждому округу шел единственный кандидат. Впрочем, были и положительные моменты.

В 1990 году Республика Молдова была разделена на 380 округов, но кандидатов было много, была большая конкуренция. Выборы прошли в честной борьбе – это признают все. До 27 августа 1994 года предусматривалась возможность отзыва народного избранника.

Инициаторы одномандатной системы вводят людей в заблуждение

- Лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что они не собираются отказываться от мажоритарной системы голосования.

- Одномандатная система - пройденный этап. Чтобы к ней вернуться, нужно изменить многие статьи Конституции, в частности, ту, что касается отзыва депутата. Конституционный суд в 2012 году дал разъяснение 68-й и 69-й статей Конституции, в которых говорится о том, что избиратель и партия, по спискам которой депутат прошел в парламент, не имеют право отозвать депутатский мандат. Инициаторы одномандатной системы вводят людей в заблуждение утверждением о возможности отзыва депутатов.

Другая проблема – избирательные округа. По какому принципу они будут создаваться: по территориальному, по количеству проживающих, по региональному? В проекте об этом не говорится.

У нас 35 административно-территориальных образований второго уровня: 32 района, два муниципия и АТО Гагаузия. Сколько депутатов от каждого будут избраны? Как быть с жителями Приднестровья, которых мы считаем своими гражданами? Откажем им в конституционном праве на выборы? В 90-е годы мы столкнулись с такой же ситуацией, потому-то в 1993 году и был принят закон о выборах по пропорциональной системе вместо одномандатной. Создание единого общенационального избирательного округа решило проблему с голосованием жителей приднестровского региона.

Большая проблема у нас с диаспорой. Мы до сих пор не знаем, сколько реально наших граждан за рубежом: говорят о миллионе, о 600, 500, 300 тысячах. Это дело серьезное, речь идет о значительных финансах. Мы не можем бросать деньги на ветер, проводя выборы в других странах, - но и отказать диаспоре в конституционном праве не имеем право. По какому принципу создавать избирательные округа для диаспоры? Ответов на этот и многие другие вопросы нет в предложенных законопроектах по изменению избирательной системы, в том числе и смешанной.

Смешанная система просуществовала 20 дней

- Попытки изменить избирательную систему предпринимались и ранее.

- В 2013 году два Владика из правящего альянса протолкнули в парламенте законодательную инициативу о смешанной избирательной системе. Потом они, скажем так, разошлись во мнениях, и нововведения действовали только с 20 апреля по 10 мая. Тогда это было своевременно, я им об этом говорил. Венецианская комиссия не рекомендует менять избирательную систему раньше, чем за год до выборов, чтобы сохранить стабильность в законодательстве и в обществе. Все надо делать своевременно. Сейчас это только накалит обстановку.

Правящие партии нашли лазейку, чтобы и дальше делить парламентский пирог

- Почему вы настаиваете на необходимости сохранения нынешней системы?

- Меня очень беспокоит тот факт, что в предложенных в парламенте инициативах изменения избирательной системы исключается возможность участия в выборах независимых кандидатов. Предлагается, чтобы в едином национальном округе при смешанной системе только партии могли бы выдвигать своих кандидатов.

Я говорил авторам этих инициатив, что таким образом нарушается конституционное право граждан не только на голосование, но и на выдвижение своих кандидатур. Парламентские партии хотят и дальше делить парламентский «пирог» - и нашли для этого хитрую лазейку.

Один и тот же кандидат от партии участвует в выборах по одномандатным округам и в едином национальном округе при смешанной системе. Победив и там, и тут, он проходит в парламент по мажоритарному округу, а в партийном списке оставляет место для явно непроходного депутата. Это, кстати, предлагали и в 2013 году.

Есть у меня и другие вопросы. Почему создание избирательных округов предполагается возложить на ЦИК, не разъясняя принципа создания: территориального, количества избирателей и т.д.? Чтобы потом валить всю вину за хаос и неразбериху на ЦИК? О возможных 35 округах и соответствующих депутатских мандатах я уже говорил, по другим – нет ясности. Кишиневу, к примеру, можно выделить пять мандатов. Как быть с другими регионами, с меньшинствами: украинцами, русскими, болгарами, гагаузами, ромами и т.д.?

Вот почему в ситуации, когда очевидны разногласия в обществе, когда люди выходят на улицу, а власть обманывает их обещаниями, когда есть проблемы с диаспорой и Приднестровьем, я считаю лучшим вариантом сохранение нынешней пропорциональной системы с некоторым ее усовершенствованием.

Должна быть и внутрипартийная конкуренция

- Что такое выборы по открытым партийным спискам?

- Мы предлагаем, чтобы в ходе выборов по открытым партийным спискам граждане могли проголосовать за ту или иную партию, а тот, кто лучше информирован и хочет голосовать за конкретного кандидата от партии, мог сделать это. Так демократичнее. Это практикуется во многих европейских странах.

В избирательный бюллетень после строки с указанием партии вносится дополнительная строка, в которую избиратель может вписать своего кандидата из списка этой партии. Количество голосов, отданных партии, при подсчете не изменится, а достойный кандидат, которого партайгеноссе, быть может, вписал в хвост партийного списка, получит реальный шанс попасть в парламент. Так возникнет конкуренция внутри самих партий.

Отдельные округа для Приднестровья и диаспоры

- Приднестровье и диаспора – головная боль на каждых выборах. Как решить эту проблему?

- Мы предлагаем также создать в рамках общенационального избирательного округа в Кишиневе еще два: для представителей диаспоры за рубежом и жителей Приднестровья. Это позволит координировать создание необходимого количества участков, организацию и проведение выборов за рубежом и в отдельных избирательных участках, созданных для приднестровцев на контролируемой молдавскими властями территории вдоль Днестра, что позволит и первым, и вторым избирать своих кандидатов.

Что касается бюллетеней для голосования на участках в других странах – достаточно увеличить их количество до 5 000 для каждого. 8 000 бюллетеней на каждый участок, как предлагают либерал-демократы, - это деньги на ветер, учитывая общее количество граждан, голосовавших за рубежом на последних выборах.

Хотел бы отметить этот нюанс: пассивность наших сограждан за рубежом - и внезапное массовое желание участвовать во втором туре президентских выборов… Для того, чтобы не было столпотворения на участках за рубежом, чтобы хватило бюллетеней, избиратели должны заблаговременно уведомить консульство или избирательный участок о желании голосовать. Благодаря соцсетям с этим проблем нет. Там, где будут уведомления, можно создать участок.

Проводить голосование два дня считаю допустимым только в странах с большими расстояниями между местом проживания наших сограждан и избирательными участками – к примеру, США, Канада или Россия.

«Снижение избирательного барьера сделает парламент представительнее»

- Среди других наших предложений - снижение избирательного порога, предусмотренного нынешним Кодексом о выборах. К примеру, для партий - с 6 до 4 процентов по практике большинства европейских стран, «ниже плинтуса», как говорил один уважаемый мною наших экс-президентов, тоже нельзя.

Независимым кандидатам необходимо дать реальный шанс попасть в парламент, снизив избирательный барьер с 2 до 1 процента, а то и меньше, исходя из количества принявших участие в выборах избирателей. Необходимо уменьшить порог прохождения в парламент для блоков из двух партий с 9 до 7 процентов, а для блоков из трех и более партий - с 11 до 9 процентов. Это будет способствовать тому, что парламент станет более представительным в политическом ракурсе, усилит конкуренцию различных направлений в нем и даст всем возможность бороться за мандаты депутатов, самое главное независимым кандидатам.

Это будет соответствовать и европейским демократическим принципам, о стремлении к которым правящая власть много говорит. Не исключаю, что возможны ситуации, когда трудно будет, к примеру, сформировать правительство, но это проблемы другого характера.