Филип не отдает Додону президентуру

Правительство передумало возвращать Игорю Додону здание президентуры на бульваре Штефан чел Маре, 154. Соответствующий проект решения был включен в повестку кабмина, однако не набрал нужное число голосов.

Документ предполагает, что здание президентуры, разрушенное в ходе протестов в 2009 году, переходит из ведения Управления по администрированию зданий правительства РМ в ведение аппарата президента. Проект включили в повестку дня, однако не был утвержден из-за того, что большинство министров воздержались от голосования.

В подчинение главы государства должны перейти три здания площадью 1360,2 м2, 817 м2, 810,4 м2, а также участок земли площадью 1,2449 га, которая находится в собственности государства.

Во время дебатов по проекту вице-премьер Георге Брега обратил внимание на тот факт, что документ до этого не обсуждался. В связи с этим либералы предложили исключить проект из повестки заседания.

Павел Филип отказался, объяснив, что предложения по повестке дня выдвигаются в начале заседания. На голосовании проект поддержали только Октавиан Армашу (Министерство финансов), Ирина Влах (башкан Гагаузии), Стелла Григораш (Министерство труда), Руксанда Главан (Министерство здравоохранения) и Виталие Чолак (Министерство информационных технологий).