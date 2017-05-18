Петренко подает в суд на Канду и 15 СМИ, подконтрольных Демпартии

Председатель партии "Наш дом - Молдова" Григорий Петренко подает в суд на председателя парламента Андриана Канду и 15 СМИ, подконтрольных правящей Демпартии, за "клевету и дискредитацию его имени".

Он сообщил в среду на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ", что после возобновления в стране протестного движения в начале мая, в социальных сетях, новостных порталах и на телеканалах активизировались провластные журналисты.

"На таких ресурсах, как Prime, Publika и у различных блогеров, типа Балакчи, Лукьянюка и Кэлина, появилось сообщение, что Петренко встречался с главой партии PAS Майей Санду и обсуждал некие планы неких действий. По мысли "высокоумного" Канду, эти обсуждения были связаны с захватом власти в стране. Причем, встреча проходила, якобы, ночью в офисе партии Санду. Это ложь. Не было никакой встречи, тем более ночной, не было никаких обсуждений. Я никогда в жизни не был в офисе PAS и не знаю, где он находится", - сообщил оппозиционер.

Он считает, что эти действия власти и Канду связаны с попыткой дискредитации протестов, его лидеров и сторонников.

"Вспомните, как фабриковались уголовные дела в конце 2014 г. в канун парламентских выборов, когда были задержаны правоохранителями члены молодежной организации Antifa. Их обвинили в подготовке к попытке государственного переворота вооруженным путем. Причем экстремистской литературой были названы "Наставление по стрелковому делу" и "Инструкция по использованию аппаратуры Panasonic". Спустя 2,5 года из дела исчезло и оружие, и мотивация переворота. Сейчас ребятам вменяют статью 285 УК РМ "Подготовка массовых беспорядков". Дело разваливается в суде, что очевидно для всех участников процесса", - сообщил Петренко.

Он считает, что власть вновь пытается пустить в ход испытанный прием - облить грязью оппонентов из оппозиции.

"Когда выходили репортажи и тексты с названием типа "Лидер экстремистского движения Antifa Григорий Петренко ночью тайно встретился с Майей Санду" мне не позвонил не один журналист. Хорошо известно, представителю взвешенной беспристрастной прессы надо спросить мнение другой стороны. Это нарушение элементарной журналистской этики. И я обращаю внимание на это Совета прессы РМ, который прошу дать оценку такому типу "профессионализма", - отметил глава партии.

Он пообещал довести до сведения международных организаций, включая Совет Европы, практику властей Молдовы дискредитации политических оппонентов.