Итоги заседания правительства: Условия для развития внутренней торговли будут улучшены

Условия для развития внутренней торговли улучшат, а конкурентоспособность отечественной продукции на рынках Молдовы возрастет. Это предусматривает План действий на ближайшие два года, который является частью Стратегии развития внутренней торговли до 2020-ого. Соответствующий проект накануне утвердило правительство.

План действий предусматривает улучшение законодательства в области коммерции. Будут разработаны санитарные нормы для оказания определенных услуг, а также обновлены правила пожарной безопасности и защиты труда.

Кроме того, план предполагает развитие коммерческой инфраструктуры, в том числе в сельской местности. В нём также оговаривается укрепление возможностей профильных органов власти и поддержание диалога с бизнес-средой.

Кабмин также утвердил новые условия субсидирования фермеров. Регламент предусмотрен на пять лет. Согласно документу, размер помощи для всех категорий аграриев не превысит 50% от суммы инвестиций. В этом году размер Национального фонда развития сельского хозяйства составил 900 миллионов леев.

Приглашения для иностранцев, желающих посетить нашу страну, будут отправляться онлайн. В документе, также принятом правительством, оговариваются условия подачи заявления и процедура принятия решения. Сейчас граждане 85 стран могут оформить визу на въезд в Молдову только по приглашению.