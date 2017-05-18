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Общество
В молдавских летних лагерях смогут отдохнуть 100 школьников с востока Украины
18.05.2017

Сто школьников из зоны военного конфликта на востоке Украины смогут отдохнуть этим летом в детских лагерях Молдовы. Путёвки также выделили 50-ти учащимся украинских школ с преподаванием на румынском языке. Ещё 100 мест предусмотрено для детей из Румынии. Решение принял накануне кабмин.

Ещё 300 путёвок предоставят учащимся школ из приднестровского региона. Расходы покроет Министерство просвещения.

Один день в молдавских лагерях отдыха стоит до 196 леев. Как и в предыдущие годы, некоторым категориям детей правительство выделит бесплатные путевки или со скидкой до 80%.


 
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