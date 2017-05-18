В субботу в столице пройдёт "Ночь музеев"

Два дня осталось до Европейской ночи музеев. И в этом году организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу, в том числе несколько спектаклей. В рамках пресс-конференции они вместе с министром культуры Моникой Бабук раскрыли некоторые подробности программы мероприятия.

В Национальном музее истории в этом году выставят также два автомобиля из парламентского гаража. А курсанты Полицейской академии продемонстрируют посетителям навыки рукопашного боя и владения оружием. Кроме того, впервые будет доступна книга жалоб.

"Чем больше будет негативных отзывов, тем лучше будем работать в следующем году. Но хотелось бы, чтобы были и позитивные. В этом году платным будет посещение выставки сокровищ прошлого, предметов особой ценности и драгоценных металлов", - сказал директор Национального музея истории Евгений Сава.

Посетители Музея истории также смогут насладиться концертом симфонической музыки. А в Национальном музее изобразительного искусства завершили подготовку к международной художественной выставке. На ней представят 185 работ художников Румынии, Индии, Франции, Польши и США.

В этом году организаторы надеются на большее число посетителей.

"Мы очень рады, что в последние четыре года число посетителей таких мероприятий выросло. В среднем, за три года эта цифра превысила 55 тысяч - рекордный показатель для Кишинёва", - министр культуры Моника Бабук.

Ночь музеев пройдёт в субботу. В прошлом году в рамках этого мероприятия столичные музеи посетили более 20 тысяч человек.